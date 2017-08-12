当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 财务省-> 日本市民团体要求追究财务省官员在“地价门”事件中的刑事责任

日本市民团体要求追究财务省官员在“地价门”事件中的刑事责任

时间: 2017-08-12 08:25 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中金网06月14日讯，周三(6月14日)据彭博报道，前日本财务省顾问吉川洋6月12日在东京接受采访时表示，日本央行（BOJ）现在到了该开始讨论如何退出QE的时候了。. 吉川洋认为，日本央行为实现2%通胀目标而强行推出QE的副作用日益显著，其中一个是导致财政约束松懈。由于长期利率维持在零，让人们觉得。。。

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新华社东京５月１５日电（记者王可佳）日本市民团体１５日向东京地检特搜部递交检举信，要求司法机关追究７名日本财务省、近畿财务局的曾任及现任官员在“地价门”事件中非法销毁公文的刑事责任。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据共同社报道，检举信说，牵涉其中的包括财务省理财局长佐川宣寿等７人。在野党此前曾多次在国会要求财务省公布“地价门”的相关交涉记录，但财务省均以“相关文书按照内部公文管理规定已被销毁”为由拒绝。检举信说，根据公文书管理法规定，，“地价门”中所涉及的森友学园与财务省及近畿财务局之间的交涉文书的保存期限为３０年，应追究财务省等相关负责人非法销毁公文的刑事责任。 内容来自进入日本

今年２月，森友学园被媒体曝出以几乎白拿的方式获得一块估价近１０亿日元（约６０００万元人民币）的国有土地，用于建造小学。检举信说，政府在出售国有土地时与森友学园之间缔结了如此令人费解且不合理的买卖合约，其中可能存在不透明的政治压力或政府官员的不正当行为。

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森友学园前理事长笼池泰典３月在国会作证时说，他与财务省等部门交涉时曾提及日本首相夫人安倍昭惠的名字，推测相关职员可能因此为自己购买国有土地开了“绿灯”。 内容来自进入日本

财务省官员在国会答辩时曾多次称“地价门”中不存在“政治干预”或“开绿灯”的行为。但日本广播协会４月进行的民意调查显示，有七成以上日本民众并不认可政府对此事的说明。 本文来自进入日本网

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责任编辑： 刘格非

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