当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 安全保障会议-> 日媒：“核保护伞”令日本在核裁军上陷入两难

日媒：“核保护伞”令日本在核裁军上陷入两难

时间: 2017-08-12 12:08 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：早报讯 日本昨日公开扩张军力的详细计划，针对中国意图明显。 这份日本新版《中期防卫力量整备计划》纲要显示，日本将着手大力强化“西南诸岛”方向军事力量，包括增加预警机部队和战斗机数量，引进无人机。日本首相安倍晋三昨日在安全保障和防卫力量专家会议上称，新防卫计划大纲是决定日本今后安全战略的“历史性文件。。。

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【环球网报道 记者 马丽】日本共同社4月5日报道称，日本政府10日和11日将在核爆地广岛召开七国集团(G7)外长会议，发表展示核裁军及核不扩散决心的《广岛宣言》。作为5月G7伊势志摩峰会的主席国，日本希望强调实现美国总统奥巴马提倡的“无核武世界”的姿态，彰显存在感。但也有意见坦言，如果否定美国提供的“核保护伞”，就“无法直面朝鲜和中国”。走出这一两难困境的道路崎岖。 本文来自进入日本网

日本竭尽全力与美英法三国进行事前磋商 日本最新动态-www.wokou.net.cn

将在外长会议中担任主席的外相岸田文雄在5日出席记者会。当被问及是否会一边应对推进核开发的朝鲜，一边在广岛发出“废核”强烈讯息时，岸田说明称，“(应对)严峻的安全保障环境与以‘无核武世界’为目标的现实举措没有丝毫矛盾”。

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在广岛举办外长会议，是在从广岛选区当选的岸田的推动下实现的。目前日方还考虑在《宣言》中写入核武器非人道性和核战力透明化相关内容。鉴于与G7中的拥核国美国、英国和法国的协调工作将是关键，外务省正在竭尽全力与三国进行事前磋商。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

美国国务卿克里访问和平纪念公园并向核爆慰灵碑献花也将成为会议期间的精彩一幕。关于曾向广岛投下核弹的美国外交负责人的到访意义，日本政府消息人士表示“很有份量。这是告诉国内外美日已经跨越过去，立誓缔结纽带这一现实的好机会”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本对美依赖 本文来自进入日本网

若上述计划能顺利实施，焦点将移至奥巴马自身访问核爆地上。美国国内也有要求谨慎行事的意见，目前奥巴马的访问尚无眉目。但日本政府认为这会是“历史性成果”(官邸消息人士语)，正在摸索实现的可能性。 本文来自进入日本网

为此蒙上一层阴影的是朝鲜局势。朝鲜3月18日发射了2枚疑似为射程涵盖日本的“芦洞”中程弹道导弹。关于应对举措，，日本政府内认为“除了让朝鲜意识到包含核战力的美军威慑力，让其挑衅止于空想之外，别无他法”的看法根深蒂固。

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围绕美国提供的“核保护伞”，似乎也有意见认为这能制约正在军事崛起的中国。去年4月新修改的《美日防卫合作指针》中写入：鉴于日本的意愿，“美国继续通过包括核战力在内的所有能力，向日本提供扩大威慑力”。

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似乎是在印证日本的对美依赖姿态，当在美国总统选举共和党候选人提名大战中领先的特朗普展示出认可日本拥有核力量的姿态后，日本政府方面将其视作美国将撤回“核保护伞”的发言，纷纷表示警惕。曾经从事对美外交的日本外务省消息人士批评说“特朗普不值一评”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

美国忧被视为“加害者”

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美国政府与希望展现废核努力的日本之间温度差凸显。美日关系消息人士称，关于自身前往和平纪念公园时的媒体对应，克里向日方提出了详细要求。这是因为克里担心影像和照片的拍摄方式有可能导致被视为“加害者”的形象扩展开来。

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美方对《广岛宣言》的内容也非常警惕，外长会议能否按照日本的剧本大纲走下去尚不可知。 内容来自进入日本

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