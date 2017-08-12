当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 安全保障会议-> 日本增战斗机应对中国防识区

日本增战斗机应对中国防识区

时间: 2017-08-12 12:05 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：央广网北京12月7日消息 据中国之声《全球华语广播网》报道，在日本执政党的强行推动下，饱受争议的《特定秘密保护法案》于昨天深夜在参议院全体会议上最终获得通过。至此，该法案已在国会两院“过关”。 几天来，围绕这部《保密法案》，日本各方一直在进行角力，看起来，似乎是执政党获得了最终的胜利。不过，这部法。。。

早报讯 日本昨日公开扩张军力的详细计划，针对中国意图明显。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

这份日本新版《中期防卫力量整备计划》纲要显示，日本将着手大力强化“西南诸岛”方向军事力量，包括增加预警机部队和战斗机数量，引进无人机。日本首相安倍晋三昨日在安全保障和防卫力量专家会议上称，新防卫计划大纲是决定日本今后安全战略的“历史性文件”。 本文来自进入日本网

中国外交部发言人洪磊昨日表示，中国正密切注视日本的安全战略和有关政策动向。日本对中方正常的海空活动无理指责，渲染“中国威胁”，有着不可告人的政治目的。 copyright 进入日本

增1.4万亿日元预算

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本执政党自民党外交、防务综合会议昨日讨论这份纲要。日本主要媒体报道，从明年开始的5年里，日本打算采购无人驾驶飞机，以提高侦察能力。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

一支E—2C型预警机部队将进驻冲绳县那霸基地。现阶段，E—2C型预警机部队部署在日本北部青森县三泽基地。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

按照计划，驻那霸基地的F—15型战斗机飞行队将从一个增加至两个，一个飞行队有大约20架战机。 copyright 进入日本

陆上自卫队将调整组织结构，新设“陆上总队”以统一指挥系统。日本将新设能向“西南诸岛”快速部署的机动师团和旅团及用于岛屿作战的水陆两栖部队。 内容来自进入日本

曾经担任过日本防卫厅长官的自民党干事长石破茂昨日表示，根据美国海军陆战队的机能，这一支特殊的部队在国内发生灾难、国外发生军事冲突的情况下，可以以最快的速度赶到现场实施处置。因此，日本作为海洋国家，也必须拥有这样的部队。

copyright 进入日本

根据日本法律，如果自卫队要在陆上自卫队、航空自卫队、海上自卫队之外，新增加“海军陆战队”这一新军种的话，需要修改自卫队法。对于安倍政府来说，修改自卫队法会遭到国内舆论和在野党的反对，因此使用水陆两栖部队的名称来避免修改法案的麻烦。 本文来自进入日本网

日本还打算装备能短距起飞、垂直降落的作战飞机，已经看中美国研制的MV—22型“鱼鹰”式倾转旋翼机。

copyright 进入日本

为应对朝鲜“导弹威胁”，海上自卫队将新增两艘“宙斯盾”型战舰，从而总数达到8艘。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

为落实《中期防卫力量整备计划》，防卫省打算申请24.9万亿日元（约合2426亿美元）预算，比现行整备计划增加大约1.4万亿日元（140亿美元）。 内容来自进入日本

自民党会议还讨论了为期10年的新《防卫计划大纲》以及首部《国家安全保障战略》纲要。

本文来自进入日本网

重点是“西南诸岛” 内容来自进入日本

据新华社报道，日本政府和媒体毫不讳言，强化用于“西南诸岛”的军力针对中国。新防卫计划大纲纲要称，日本将“冷静、果断地应对中国迅速扩大的海上和空中活动”。

copyright 进入日本

《读卖新闻》说，那霸基地F—15型战机部队的主要任务是紧急应对“西南诸岛领空受到侵犯”。增强这个基地的空中力量，旨在针对中国设立东海防空识别区后中方战机紧急升空。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

就中国在东海的正常活动，日本新防卫计划大纲说，应避免“不测事态”发生，构建互信措施，意指两国防务部门建立联络机制。 进入日本，www.wokou.net.cn

安全保障和防卫专家会议由安倍设立。会长北冈伸一说，会议当天批准了《防卫计划大纲》和《国家安全保障战略》纲要，后者将作为日本新设立的国家安全保障会议制订外交和防卫政策的基础。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

安全保障战略纲要提及中国在钓鱼岛及其周边海域正常巡航和划定东海防空识别区，声称中国“试图改变东海和南海现状”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本外相岸田文雄10日称，中国东海防空识别区是单方面改变现状，日本不会接受，也不会同意以有关举措为前提同中方进行对话。对此，洪磊昨日表示，划设东海防空识别区是中方的正当权利，符合国际法和国际惯例。日方基于其在钓鱼岛问题上的错误立场指责中方毫无道理。在钓鱼岛和东海挑起事端，改变现状的不是别人，正是日本自己。

内容来自进入日本

称不能依靠美国

本文来自进入日本网

《中期防卫力量整备计划》纲要称，为了保护国家安全，日本应该“加强自身的能力，扩大其影响”。在日美双边安全协议框架下，美国在日本的军事存在作为威慑力量是“不可或缺的”，但与此同时，东京应通过自身努力建设导弹防御和其他军事能力。 copyright 进入日本

就在昨日，石破茂在日本记者俱乐部表示，日本自卫队必须建立起自己的海军陆战队，以应对海内外突发事件的发生，因为美军不会全帮日本。

进入日本，www.wokou.net.cn

纲要建议扩大同美国的联合军事演习及巡逻行动，以应对该地区不断增加的“灰色区域”，包括中国的崛起和朝鲜的军事威胁。因此日本应加强同韩国的联系，充实日美韩三国合作，并扩大同欧盟防卫机制的联系。

copyright 进入日本

这份文件还提出，日本将重新审视武器出口三原则，具体方案今后将由政府与在野党协商。纲要提出，，日本需要“维持和强化”防务生产和技术基础，加强与盟国在装备和技术方面的合作，推动国际共同研发和生产以及装备品向民用转化。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

安全保障战略纲要还提出，日本需要在学校中“培养爱国主义”和加强“（国家）安全教育”。这是安倍2006年至2007年首次出任首相时推动的计划。

进入日本，www.wokou.net.cn

日本政府定于17日召开内阁会议，有望通过上述3份文件。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

（原标题：日本增战斗机应对中国防识区）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。