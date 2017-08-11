当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 安全保障会议-> 日本《特定秘密保护法案》通过 昭示安倍法西斯野心

日本《特定秘密保护法案》通过 昭示安倍法西斯野心

时间: 2017-08-11 21:37 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：国际观察：危险的“安倍路线” 2013/12/6 19:26:53 原标题：国际观察：危险的“安倍路线” ６日原本是本届日本临时国会的最后一天，但迫于在野党和民众反对通过《特定秘密保护法案》的压力，首相安倍晋三不得不延长会期。 日本媒体认为，谋求通过保密法案仅是“安倍路线”的第一步，今后安倍政权将。。。

央广网北京12月7日消息 据中国之声《全球华语广播网》报道，在日本执政党的强行推动下，饱受争议的《特定秘密保护法案》于昨天深夜在参议院全体会议上最终获得通过。至此，该法案已在国会两院“过关”。

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几天来，围绕这部《保密法案》，日本各方一直在进行角力，看起来，似乎是执政党获得了最终的胜利。不过，这部法案在日本引起了极大争议，大批日本民众连日来在国会周边地区举行抗议集会，声讨《保密法案》。中国国际广播电台驻日本记者王洋介绍最新情况。 本文来自进入日本网

日本执政党原本打算在本届临时国会的前一天（5日）强行推动《特定秘密保护法案》在参议院内获得通过，但由于民主党等在野党方面使出了浑身解数，阻挠该法案的表决工作，使得最终的表决推迟到6日。面对在野党的各种拖延战术，执政的自民党和公民党方面也毫不示弱，在6日深夜举行的参议院全体会议上强行表决，通过了保密法案。为确保万无一失，执政党当天还将国会会期延长了2天。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

与此同时，日本各地民众纷纷举行了针对保密法案的抗议活动，从6日一早到深夜，有大批民众聚集在国会周边地区，对执政党强行推动法案表决做法表示抗议和愤怒。在国会附近的日比谷公园，以国会议员、媒体人士以及律师等为首的各界反对人士还举行了万人规模的抗议机会，并且进行了长时间的游行，反对声音响彻了国会周边等地。

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《特定秘密保护法案》究竟是一项什么样的法案，为何招致反对党和日本民众如此强烈的反对？

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《特定秘密保护法案》的主要内容涉及防卫、外交、防止间谍活动等特定有害行为，以及反恐，各行政机构的长官可以对“特定秘密”进行指定。法案旨在对泄密公务加大处罚力度，保密法案一经披露立即引起了日本舆论，尤其是法律界和媒体界的极大担忧，认为该法案会严重损害日本国民的知情权，令日本政府信息公开倒退。 进入日本，www.wokou.net.cn

另外，日本于认为《特定秘密保护法案》是创建日本版国家安全委员会，也就是国家安全保障会议的配套法案，可以说是安倍政权在安保政策大转换上迈出的第一步。在相关法案通过后，预计日本政府将进一步强化日美同盟，并相继开展修改武器出口三原则，以及为解禁集体自卫权、修改宪法解释一系列动作。而日本政府目前的做法意在迅速为其后续动作铺平道路。 进入日本，www.wokou.net.cn

而美国、德国等媒体也对《保密法案》的通过表示出了极大的担忧。“对付臭味的最好办法是用盖子盖住”。美国媒体用这句日本谚语来切入对《保密法案》的报道，认为日本此举是回到压制的过去，正在走重造法西斯的道路。 本文来自进入日本网

事实上，72年前的今天，正是日本偷袭美国珍珠港的日子，美国《纽约时报》网站昨天（6日）提前刊登将于7日见报的文章“1941年12月7日，那一天的提醒”，认为安倍最近一系列挑衅动作和推动法案通过，是不重视日美共识、重演日本战前独裁主义的表现。 copyright 进入日本

面对同时来自国内的强烈反对和国际上的担忧，日本国会为何还能强行通过《保密法案》？日本问题专家刘江永介绍说，这是由于自民党在国会的多数议席优势。

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刘江永：在日本的政府机构当中，并不是是非决定，而是在国会的多数议席决定，不是目前的日本选民能够决定，而是他们选出来这些国会议员他们来决定法案是否能通过。这个法案虽然通过了，，但是日本一些媒体认为等于剥夺他们很多的正当权力，所以他们发出呼声，认为尽管这个法律通过了，但是这并不是事情的终结，而是斗争的开始，今后他们可能还会采取一些行动斗争，来抵制这个法律或要求撤销这个法律。从目前情况来看，2016年以前日本参议院是不会举行选举了，现在到2016年12月，法庭还是没有办法去推翻。

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本周，日本新设的“国家安全保障会议”正式启动。刚从日本出差回来的刘江永介绍说，这些变化使得日本社会的不安感在增加。

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刘江永：日本国安会成立，很大程度上考虑他今后有可能涉及到，更多的对从事日中友好事业或一些公务员加以约束，可以看到一方面让中国增加透明度，另一方面他尽量保守日本的所谓秘密。有些日本民众就认为，这个法律一方面可能涉及到所谓日本的涉外国家安全，但是另外一方面就是为了安倍内阁进一步做一些见不得人的事，掩盖一些事实做掩护。譬如像福岛核电站处理问题，核污染问题，所以从这个意义上讲，日本的社会不安在增加，日本对社会安倍内阁的质疑在增加。所以从中长期来看，我觉得这个事情实际上有可能从整体上看，是安倍内阁支持率走跌的观点。

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而针对美国释放出的对日本强烈的担忧，刘江永也认为，日本近期的种种动作是倒行逆施。 进入日本，www.wokou.net.cn

刘江永：这个法律来看，它不是一个孤立现象，跟日本的国内政治右倾以及它针对中国的在军事方面、国防方面下一步还要制定防卫计划大纲，还要出台未来五年的军备装备计划总计算框架有关，所以是一步一步往前推进的，在这个过程之中。它要加强对信息的披露的封锁，要进一步对国内的相关的人员。甚至包括一般的公众、媒体全面实行所谓的保密法，来加以国内的严格控制。虽然我们不能因此认为日本走向了一个军国主义，但是这种现象，这种趋势可以说是非常危险的，也是在战后日本和平发展道路走到今天的一种倒行逆施。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

（原标题：日本《特定秘密保护法案》通过 昭示安倍法西斯野心）

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