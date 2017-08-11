当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 安全保障会议-> 国际观察：危险的“安倍路线”

国际观察：危险的“安倍路线”

时间: 2017-08-11 12:35 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本政府8月14日傍晚在临时内阁会议上通过了战后70周年首相安倍晋三的谈话。安倍此后在首相官邸举行记者会，正式发表了该份谈话。 中新社发 东友 摄 据日本媒体报道，日本外相岸田文雄26日表示，“在国际法上，存在以集体安全保障为由将行使武力正当化的情况”。另据报道，就安保法相关法案，日本首相安倍的母。。。

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2013/12/6 19:26:53 copyright 进入日本

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原标题：国际观察：危险的“安倍路线”

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６日原本是本届日本临时国会的最后一天，但迫于在野党和民众反对通过《特定秘密保护法案》的压力，首相安倍晋三不得不延长会期。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本媒体认为，谋求通过保密法案仅是“安倍路线”的第一步，今后安倍政权将利用一党独大的优势，加速有关行使集体自卫权等变更宪法解释的讨论，为修宪铺路。

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政治上随心所欲 copyright 进入日本

在“保密”的幌子下不受监督、随心所欲地制定并实施危险的右翼政策，是安倍的如意算盘。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本国家安全保障会议４日正式成立并举行首次会议，首相、内阁官房长官、外务大臣和防卫大臣等多位核心内阁成员参加。该会议是为了统一制定安保、外交政策而设置的，赋予首相在外交、军事政策上的主导权。日本媒体担忧，这将削弱内阁会议及议会的作用。 copyright 进入日本

内阁官房长官菅义伟说，当天讨论了国家安全保障战略、中国防空识别区以及朝鲜半岛局势等议题。会议采取闭门方式，政府对留下会议记录态度消极。这令许多日本老一辈想起第二次世界大战时的“五相（首相、陆军大臣、海军大臣、外务大臣、大藏大臣）会议”。正是在不受监督、无需对自己发言负责任的秘密会议上，日本政府确定了对外侵略的方针。

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《东京新闻》说，保密法案生效后，安全保障会议上的内容极可能被认定为机密。“日本重要的外交、安保政策将可能只由首相以及一部分大臣制定，而且不受历史检证。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

安倍政权已经在掩藏祸心的道路上走得越来越远。此前，安倍利用联合执政的自民党和公明党在参众两院的优势，已使备受争议的保密法案接连闯关成功，只差参院全体会议通过。

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军事上欲突破专守防卫 本文来自进入日本网

日本在二战结束后制定和平宪法，其中第九条宣布放弃发动战争的权利。修改这部宪法是自民党的立党方针。安倍一直以来视修宪为使命。但他深知，修宪门槛高，且十分敏感。近期他虽然表面上有意避开有关话题，但却在政策和实际行动两方面推动修宪进程。 内容来自进入日本

日本本月将在阁僚会议上通过新防卫大纲。防卫大纲以往约十年修订一次，正在执行的防卫大纲是民主党政权在２０１０年确立的。然而，去年底上台的安倍政权却急于修改防卫大纲，推行军扩路线。

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日本媒体披露了新防卫大纲概要内容，包括为确保周边海空域安全，构筑广域常态的监视制度；在朝鲜半岛核开发问题上，提高弹道导弹的应对能力等。 本文来自进入日本网

近日，日本政府还讨论了国家安全保障战略最终方案。尽管安倍政权重复了坚持和平主义等基本原则，，但表示将修改武器出口三原则，希望借此加大对印度等国的武器出口。

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此外，日本政府上月通过内阁决议，取消自卫队在海外陆路运送侨民时携带武器的限制。在获得派遣国事先同意的前提下，自卫队可携带用于保护自身和运送对象生命安全的“必要且妥当”的武器。有专家指出，这一修改意在促进自卫队“实战化”。

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日本不仅积极研发、使用和销售新型武器，还大量购进美国先进武器。日本政府计划在２０１５年引入“全球鹰”无人侦察机。日美政府商讨在明年春天先将美国空军在关岛基地的一架“全球鹰”暂时调往驻日美军位于青森县的三泽基地，负责包括钓鱼岛周边海域在内的东海地区的情报收集工作。 本文来自进入日本网

外交上遏制邻国 本文来自进入日本网

自去年底以来，安倍通过访问东盟等国企图构筑对华包围圈。近期，其企图遏制中国的行动又有所升级。

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在中国划设东海防空识别区后，日本政府发表立场强硬的表态，要求中国撤回有关决定，并表示将联合相关国家共同应对。本月，日本与东盟特别首脑会议将在东京举行，在日本主动设置议题下，对华关系或将成为热点之一。安倍还发表诸如“侵略无定论”等否定历史的表态。

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目前，安倍之所以不敢把修宪的步子迈得过猛，一方面是为了巩固经济复苏成果，另一方面也是迫于邻国以及国内反战势力的压力。 本文来自进入日本网

自民党前党首河野洋平曾将安倍的种种做法形容为“戴着面具”，而安倍完全卸下“面具”，或许只是时间问题。

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