当前位置：进入日本-> 政治-> 政府机构-> 安全保障会议-> 日外相为集体自卫权辩解安倍母校教师反安保法

日外相为集体自卫权辩解安倍母校教师反安保法

时间: 2017-08-10 17:46 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：5月9日，日本政府再次召集相关专家，就成立“国家安全保障会议”（日本版“国家安全委员会”，简称NSC）展开商讨，并敲定了相关法案草案。NSC成立后，日本的外交安保决策主导权将高度集中到首相手中。 日本时事通讯社5月10日的消息透露，法案草案包括以下要点：在内阁新组建“国家安全保障会议”，取代现行的。。。

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日本政府8月14日傍晚在临时内阁会议上通过了战后70周年首相安倍晋三的谈话。安倍此后在首相官邸举行记者会，正式发表了该份谈话。 中新社发 东友 摄

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据日本媒体报道，日本外相岸田文雄26日表示，“在国际法上，存在以集体安全保障为由将行使武力正当化的情况”。另据报道，就安保法相关法案，日本首相安倍的母校部分教师发表声明反对，要求安倍“学习历史”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据报道，当天岸田文雄在参院和平安全法制特别委员会会议上提及了日本自卫队参加基于联合国决议的集体安全保障机制行动行使武力的可能性；称作为属于“存亡危机事态”等满足武力行使新三大条件的前提， “在国际法上，存在以集体安全保障为由将行使武力正当化的情况”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

报道指出，日本政府的一贯见解是，在行使集体自卫权过程中即使转为集体安全机制，仍可继续行动。岸田的发言含有从一开始便加入集体安全机制并行使武力之意。

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围绕安保法案解禁的武力行使，岸田称通常以他国要求和同意为前提的集体自卫权将成为国际法上的依据。他强调“以集体安全为由正当化的情况极为罕见”。防卫相中谷元也指出：“首先就不能设想(受攻击的)与我国关系密切的国家没有提出要求或表示同意的情况。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

关于政府作为行使集体自卫权之例举出的防护运送日本人的美军舰船，中谷称“是否有日本人乘坐并非绝对标准”，认为存在即使未乘坐也可防护的情况。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

关于补给“弹药”进行他国军队后方支援，，中谷例举了手枪、步枪和机关枪，表示“或为适用于为保护他国部队人员人身安全所用武器的弹药”。

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另据日媒报道，26日，日本首相安倍晋三的母校成蹊大学、成蹊初中及高中的部分教师等就安保相关法案集体发表声明，要求安倍“谦虚地倾听希望和平的众人呼声，恳切希望让法案作废”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

声明发表于本月15日。声明中回顾了“首相毕业的成蹊学园有着一段将不少同学送上战场的历史”，要求安倍“为了不再将肩负未来的年轻一代送上战场，学习这段令人痛心的历史”。 copyright 进入日本

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