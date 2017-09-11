当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本自民党干事长 称对安倍的修宪改案审议时需慎重

日本自民党干事长 称对安倍的修宪改案审议时需慎重

时间: 2017-09-11 20:31 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：据日媒报道，日本仙台市的市长选举23日投计票，民进党等在野党支持的无党派新人、曾任东日本大地震复兴对策担当政务官的郡和子首次当选，战胜了自民党等执政党支持的殡葬企业社长菅原裕典以及其他候选人。 报道称，这是执政党自民党继在东京都议会选举落败后，在国政朝野政党的对决中的又一次失利。在“加计学园”和防。。。

日本自民党干事长 称对安倍的修宪改案审议时需慎重

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来源：中新网

编辑：王诗奕

2017-07-23 11:06:07

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导读：原标题：日本自民党干事长 称对安倍的修宪改案审议时需慎重，7月23日电据日本媒体报道，正在美国访问的日本执政自民党干事长二阶俊博，当地时间21日表示，针对首相安倍计划在今年年底完成宪法修改案，并准备在明年1月递交国会审议的问题“要慎重”。... copyright 进入日本

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【原标题】日本自民党干事长 称对安倍的修宪改案审议时需慎重—来源:中新网—编辑:王诗奕 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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日本自民党干事长 称对安倍的修宪改案审议时需慎重

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7月23日电据日本媒体报道，正在美国访问的日本执政自民党干事长二阶俊博，当地时间21日表示，针对首相安倍计划在今年年底完成宪法修改案，并准备在明年1月递交国会审议的问题“要慎重”。

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日本自民党干事长 称对安倍的修宪改案审议时需慎重

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据报道，二阶表示：“修改宪法虽然是政府的方针，但是国民对此是如何考虑的，这是一个很重要的关键，，需要慎之又慎。”他还表示：“能否根据政府的计划顺利推进一方面要看修宪提案的内容，同时也要考虑到自民党内的政治情况。

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