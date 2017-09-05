当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 安倍修宪日程前景添变数 日本自民党内谨慎意见增多

安倍修宪日程前景添变数 日本自民党内谨慎意见增多

时间: 2017-09-05 04:11 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：当前位置： 日本大选结束 国会按势力分配职位 自民党独占鳌头 文章来源：文章类型： 内容分类： 人民网东京12月21日电 据《读卖新闻》网站报道，20日，日本众院召集执政党和在野党召开协商会议，在总共26个名额的常务特别委员长的职位中，决定将其中讨论国会运营的“议院运营委员会”的20个委员长的职位。。。

【环球网综合报道】据日本《东京新闻》8月4日报道，日本第三届安倍政府第三次改组内阁经3日下午在皇宫举行的阁僚认证仪式后正式成立。首相安倍晋三在官邸召开记者会，就自身提出的2020年实施修改后的新宪法这一目标表示：“这是为了深化讨论而提出了问题，并非一开始就想好日程。”他强调最优先经济的方针，呼吁“再次站回夺回政权时的原点，谦虚认真地回应国民的托付”。 本文来自进入日本网

《东京新闻》指出，如今安倍内阁支持率急剧下跌，党和国会又急于探讨修改宪法的问题，安倍有意缓和当前不利局势。但自民党副总裁高村正彦等干部也相继表示将慎重探讨。

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安倍就自民党频频催促探讨修改宪法一事解释称，“实行宪法迎来70周年，自民党觉得有必要深入探讨宪法应该是何种形态才提出修改宪法”。此外，他还表示，自民党在秋季临时国会上提出的改宪草案很难在2020年实现，并提出“修改宪法是国会发起讨论的，所以现在都是在国会探讨。希望今后由党主导推进探讨并深化”，再次强调内阁改组的最大课题是经济发展。 copyright 进入日本

分析认为，如果安倍在支持率急剧下跌的情况下强行讨论修改宪法，会导致国民的抗议愈发强烈，而修改宪法是安倍的愿望，当支持率有所回升时可能又会加快修宪的步伐。

因此高村正彦向安倍提出，“希望今后将修宪问题交给党来处理，内阁还是应该以经济发展为重”。安倍回答“那是当然”。

高村正彦在记者会上就向秋季临时国会提出改宪草案一事强调称，“将修改宪法立为目标固然不错，但还要考虑党内与其他各党的想法以及全体国民的意见，因此修宪绝非目标”。自民党干事长二阶俊博和政调会长岸田文雄也持相同意见。

共同社分析，高村、二阶之所以要求谨慎讨论，是出于优先重整政权的考虑。自民党内不少意见认为“修宪的前提是高支持率”(前内阁成员语)，因此实际进展可能与预想日程有出入。(实习编译：沈于晨 审稿：王欢)

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