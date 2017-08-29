当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> “救星”陨灭 日本最大在野党女党首宣布辞职

“救星”陨灭 日本最大在野党女党首宣布辞职

时间: 2017-08-29 01:53 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本民进党党首莲舫公开户籍资料证明日本国籍 2017-07-19 15:01:00环球网 王欢 分享 【环球网报道记者王欢】日本民进党党首莲舫7月18日为证明已解决日本和台湾双重身份问题，公开了证实其已选择日本国籍的户籍誊本等相关资料。在党总部召开的记者会上，她说明公开的理由称，考虑到了作为第一大。。。

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日本最大在野党民进党的女党首莲舫２７日宣布决定辞职。

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就辞职原因，莲舫在新闻发布会上说，作为民进党党首，在“攻”的方面，她充分履行了监督政府的职责；但在“守”的方面，包括党的自身建设，她没有做好。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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7月27日，在日本东京，日本民进党党首莲舫宣布辞职。新华社记者马平摄 日本最新动态-www.wokou.net.cn

《朝日新闻》报道，莲舫同时表示，民进党现在最需要做的就是尽快选出具有强大凝聚力的新领导班子，重塑民进党。“我将重新做回一名普通议员。”

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莲舫回避了有关继任者的提问。她说：“我们党内有许多经验丰富的人，胸怀大志的人和出色优秀的同事。现在紧迫的问题就是要选出有凝聚力的领导层”。

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《朝日新闻》分析，民进党本月初在东京都议会选举遭遇惨败，莲舫在党内主要靠山、干事长野田佳彦本周请辞，党内对莲舫批评不断，她认识到辞职是早晚的事。

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而对于此前备受质疑的国籍问题，莲舫表示辞职与此事毫无关系。 本文来自进入日本网

莲舫现年４９岁，本名谢莲舫，出生在东京。父亲是中国台湾人，母亲是日本人。莲舫上高中时取得日本国籍。她外形靓丽，在东京上大学时做过广告模特，毕业后曾从事新闻播报和脱口秀节目主持工作。

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２００４年，莲舫步入政坛，当选国会参议员，此后一直是民进党及其前身民主党在选战中的金字招牌，曾在民主党政府出任行政改革担当大臣。 copyright 进入日本

去年９月，莲舫当选民进党代表，成为这一政党历史上首名女领导人。她在当选时获党内广泛认可，被视为挽救民进党的“救星”。只是，在今年自民党丑闻缠身、民意支持率大跌之际，莲舫也未能抓住机遇，领导民进党扭转颓势。相反，民进党支持率不升反降，仍远落后于自民党。（李稼澍）【新华社微特稿】 进入日本，www.wokou.net.cn

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