当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 新华国际时评：为勇于揭露战争罪行的日本媒体点赞

新华国际时评：为勇于揭露战争罪行的日本媒体点赞

时间: 2017-08-19 21:11 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：2017年1月18日，两位小朋友在“周三示威”活动现场，手持“韩日废除协定！”“奶奶加油！”的标语牌。 本报记者 陈尚文摄 “慰安妇”受害者金福童老人。 本报记者 陈尚文摄 “慰安妇”受害者金顺德的画作《被抓走的那一天》。 资料图片 受害者李玉善老人 “日本是要等受害者一一死去吗？” “我想在活着。。。

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日本ＮＨＫ电视台日前播放的特别节目《７３１部队的真相》，发掘了臭名昭著的日本７３１部队成员超过２０个小时的认罪录音，揭露了该部队在日本侵华战争中犯下的滔天罪行。随后，《朝日新闻》网络版也报道了当年７３１部队的一名见习技术员回忆的亲身经历。

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这部纪录片和有关报道在日本国内引起强烈冲击和反响。日军当年的反人类行径让不少网民震惊，他们发出了诸如“战争让人类发疯了，太可怕了”“如此鲜活的证言刺痛人心，决不能让残酷的历史重演”等感慨，有网民甚至表示因为纪录片“太恐怖了而没敢看完”。 内容来自进入日本

随着日本社会近年来逐渐右倾化和保守化，特别是安倍政府上台以来，对媒体的掌控渐强，日本媒体中能够敢于正视当年战争罪行的声音越来越少。这些反映历史真相的纪录片和报道此次能够刊播，说明日本社会敢于正视历史的理性声音的存在，也体现了这些媒体的职业素养和勇气。 copyright 进入日本

日本社会不乏正视历史的正义人士，但是由于遭受右翼势力围攻，他们被边缘化，，影响力有限。如今ＮＨＫ电视台和《朝日新闻》这样的日本主流媒体能够站出来揭露日本当年的战争罪行，对日本社会正视历史具有重要的示范意义。

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对日本来说，让更多民众看清历史真相，有助于消除与邻国在历史认知上的落差。而只有正确认识和深刻反省日本军国主义的侵略历史，切实尊重中国等亚洲受害国人民的感情，日本才可能真正卸下历史包袱。妄图掩盖和美化历史，只能让日本的历史包袱越发沉重。 内容来自进入日本

承认战争罪行，也应是日本方面的国际承诺。日本政府在１９７２年《中日联合声明》中表示“深刻的反省”，在１９９８年的《中日联合宣言》中表示“痛感由于过去对中国的侵略给中国人民带来巨大灾难和损害的责任，对此表示深刻反省”。直面历史，是进行真诚反省的题中应有之义。

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７３１部队的罪行不过是日本当年犯下的诸多战争罪行的一小部分，相关报道在日本引起如此大的反响，说明日本社会对当年的战争罪行知之甚少。日本社会对本国侵略历史缺乏认知，也让右翼势力美化侵略历史的言论更具欺骗性，更易蛊惑人心。让更多历史真相大白于天下，有助于广大日本民众辨清日本右翼散布的种种谬论。

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右翼势力竭尽所能为日本侵略历史翻案，对日本不仅没有好处，甚至会对其国家利益造成损害。正因为日本没有真正深刻反省其侵略历史和战争罪行，才会始终背负着历史包袱，影响其对外交往和国际形象，并让右翼势力有可乘之机，试图把日本引向危险的军事扩张道路。

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一个国家对待历史的态度，反映了其准备如何走未来道路。在这个大是大非的问题面前，希望日本社会有更多有识之士能够勇敢地站出来。

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