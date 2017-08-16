当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日媒：安倍修宪前景添变数 党内谨慎意见增多

日媒：安倍修宪前景添变数 党内谨慎意见增多

时间: 2017-08-16 17:30 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：首页 旺报 国际 日本自民党副总裁：应修宪让首相有自卫队最高指挥权 2017年07月20日 13:26旺报 季节 日本执政党自民党副总裁高村正彦近日接受日本共同社採访，表示欲在自民党所讨论的宪法第9条修正案中写入首相拥有自卫队最高指挥权，自卫队在法律范围内可以行动之类的内容。此举旨在明确文官统制的。。。

东京上千人举行年轻人宪法集会 抗议安倍修宪言行 日本东京21日举行年轻人反修宪集会活动，抗议安倍政权近期的修宪言论和强推争议性法案等行为。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

安倍将发表施政方针演说 提及深化具体修宪讨论 据日媒报道，本月20日，日本首相安倍晋三将在例行国会开幕的众参两院全体会议上发表的施政方针演说概要日前曝光。报道称，鉴于今年是日本宪法施行70周年，他将呼吁深化具体修宪讨论，并着眼下一个70年的“打造新国家的挑战”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本天皇将“生前退位” 或与安倍内斗有关 围绕明仁天皇执意“生前退位”的原因，日本社会流传3种说法：一是天皇年事已高，力不从心，，感觉无法继续作为“国家的象征”而工作。也就是说，本来站在“维宪”立场的天皇，很可能因为“生前退位”成为一位“违宪天皇”，而安倍则可以借此推动修宪。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

安倍再次表明修宪意图 称希望在任内完成 日本首相安倍晋三2日下午在参议院预算委员会上再次表明强烈的修宪意图，他说：“希望在任期内完成（修宪）”。 本文来自进入日本网

安倍为修宪意图设置时间表 遭批宪法论调危险 据“中央社”6日报道，日本首相安倍晋三此前表示，明年参议院选举后，将提出修宪提案及实施询问民众对修宪看法的公民投票。日本执政党希望，快的话，在本月底开始在宪法审查会上具体讨论修宪问题，以利汇整修宪草案，然后提交明年召开的国会审议。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

第三次安倍政权正式起航 为修宪提供时间 为修宪提供了时间。 进入日本，www.wokou.net.cn

第三次安倍政权正式起航 为修宪提供时间 资料图：12月9日，日本朝野各党派要员为不断升温的众议院选举拉票而进行的全国巡回街头演说,进入最后的冲刺阶段。在外界看来，想要做到修改和平宪法第九条，将日本变为“正常国家”，安倍的梦想似乎只能“枉与他人作笑谈”。 copyright 进入日本

日八成议员力挺“修宪” 日本《朝日新闻》的调查结果也大致相同：赞成修宪的当选者为84%，大幅超过反对者(10%)。《日本经济新闻》17日在头版刊登编辑委员秋田浩之的文章，呼吁安倍政权不要深深陷入历史问题不能自拔，要搞好日中关系，否则明年的战后70周年将成为日本的“鬼门关”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

安倍胜选后推进落实修宪 他敲定明年向国会提交行使集体自卫权的相关法案。 本文来自进入日本网

安倍称明年首相讲话将反省战争 自民党执政联盟大胜意味着安倍将连任首相并继续执政，而且很有可能在明年9月举行的自民党总裁选举中胜出而长期执政。不少分析人士指出，尽管以自民党为首的执政联盟获得绝大多数席位，也不意味着民众就是欢迎安倍和他的政策。 进入日本，www.wokou.net.cn

安倍需胜选掌握“修宪”主动权 当地时间14日，日本众议院选举迎来投票日，当天日本295个小选区和11个大选区将角逐出全部475名众议员，任何政党如果能赢得过半议席(238)以上就能获得胜利。众议院选举后，占据半数以上议席的政党和政党联盟将提名推举出新首相。 进入日本，www.wokou.net.cn

菲总统欲修宪连任 菲律宾总统阿基诺三世最近接连放话谈及修宪，或为竞选连任铺路。菲律宾参议长德里隆17日表示，参议院“没有时间”处理所谓修宪问题。马科斯被赶下台后，阿基诺三世的母亲当选总统，她在任内制定的新宪法禁止总统寻求连任。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本高官称7月1日内阁会议或批准修改宪法解释 据日本共同社报道，关于修改宪法解释以解禁集体自卫权一事，日本政府已就7月1日在内阁会议上正式批准展开最后协调。 进入日本，www.wokou.net.cn

外交部用"疑邻盗斧"成语回应安倍拟加快修宪进程 外交部发言人华春莹16日在例行记者会上表示，日本军事安全政策的任何调整都不得损害中国的主权和安全利益。华春莹说，中国有个成语叫“疑邻盗斧”，讲的是一个人丢了一把斧子，怀疑是邻居偷了，怎么看邻居的一举一动都像是偷了斧子的。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本2500人包围国会反对修宪 日本保护宪法组织发起集会反对安倍政府不征求国民意见强推修宪。 本文来自进入日本网

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