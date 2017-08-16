进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本自民党副总裁：应修宪让首相有自卫队最高指挥权

日本自民党副总裁：应修宪让首相有自卫队最高指挥权

时间:2017-08-16 17:28来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文日本跨党派议员联盟及前防相稻田朋美集体“拜鬼”介绍：‍ 日本自民党总裁特别助理柴山昌彦 【环球网报道记者王欢】日本跨党派议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会”(会长：自民党参议员尾辻秀久)8月15日当天上午集体参拜了靖国神社。而日本前防卫相稻田朋美担任会长的自民党年轻保守派团体“传统和创造之会”也前往参拜。日本首相安倍晋三在“终战纪念日”的15。。。

　　

  • 首页
  • 旺报
  • 国际
    • 日本自民党副总裁：应修宪首相自卫队最高指挥

    2017年07月20日 13:26 旺报

    季节 进入日本，www.wokou.net.cn

    本文来自进入日本网

    进入日本网（www.wokou.net.cn）

    日本执政党自民党副总裁高村正彦近日接受日本共同社採访，表示欲在自民党所讨论的宪法第9条修正案中写入首相拥有自卫队最高指挥权，自卫队在法律范围内可以行动之类的内容。此举旨在明确文官统制的原则，明确写入具体言辞也将进行探讨。

    进入日本，www.wokou.net.cn

    日本共同社7月20日报导指出，高村任自民党宪法修改推进总部的顾问，是拟定修宪草案的核心人物。在採访中，基于日本首相安倍晋三（自民党总裁）的修宪提案，高村强调；「应写入（自卫队）与内阁、国会的关系。可以表述为『作为内阁首长的首相为最高指挥官』。（对于自卫队的活动）国会批准是应探讨的课题」。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

    围绕国会提议修宪，针对认为应取消党内「党议约束」（即取消自民党全部议员必须遵循党的决定这一限制）的声音，高村表示「若能在（眾参两院的）宪法审查会上经过协商，决定所有党都取消的话，并非不可能」。

    本文来自进入日本网

    日本共同社分析，高村可能认为在民进党中对于明确写入自卫队的第9条修改持肯定意见的议员也有不少，从自民、公明两党等「修宪势力」之外也能获得赞成。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

    关于自民党拟定修宪草案之前与其他党派讨论的可能性，高村明确表示：「赞成意见越多越好。有必要与公明党和日本维新会展开协商。同时称也应该和民进党有所讨论，表现出了积极的态度。

    copyright 进入日本

    高村还说，将努力使东京都议员选举中自民党惨败不影响拟在秋季临时国会中提出自民党修宪草案的安倍的修宪日程。他表示：「不能放弃为国民做该做的事。将朝着目标慎重推进」。

    本文来自进入日本网

    自民党修宪推进总部已经整理出修改宪法第9条的讨论草案，关于自卫队的活动认为「服从国会批准其他民主统制」。之后将以此为基础推进党内协商。 进入日本，www.wokou.net.cn

    (旺报)

    内容来自进入日本

    关键字：自民党、修宪、自卫队、高村、日本 本文来自进入日本网

    好友人数 进入日本，www.wokou.net.cn

    copyright 进入日本

    韩明年设置「慰安妇受害者纪念日」 内容来自进入日本

    相关新闻
  • 日媒最新民调：54.8％民眾反对安倍政府修宪 图片
  • 社论－日欧EPA对台湾国际经贸战略的启示 文字
  • 因应东海衝突 日F2战斗机将加装国產超音速反舰飞弹 图片
  • 国华街真的丢脸？ 从杂志封面看日人游台亮点 图片
  • 陆拒限捕计画 日护秋刀鱼碰壁 图片

    • 发表意见

    copyright 进入日本

    留言规则

    本文来自进入日本网

    中时电子报对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时，表示已详细阅读并完全了解，且同意配合下述规定：

    进入日本，www.wokou.net.cn

    违反上述规定者，，中时电子报有权删除留言，或者直接封锁帐号！请使用者在发言前，务必先阅读留言板规则，谢谢配合。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

    内容来自进入日本

    copyright 进入日本

    内容来自进入日本

  • 季节 进入日本网（www.wokou.net.cn）

    日本最新动态-www.wokou.net.cn

    季节 进入日本网（www.wokou.net.cn）

    • 日本最新动态-www.wokou.net.cn

    季节的最新文章 本文来自进入日本网

    日本最新动态-www.wokou.net.cn

    订阅国际新闻 内容来自进入日本

    内容来自进入日本

    最热新闻
  • 边境又爆衝突 中国印度兵拉达克地区丢石互殴致伤 12037
  • 外媒：中国印度边境衝突有五种发展形势 6270
  • 4名CEO辞职 川普呛：多的是人想来 5269
  • 天生无阴道 美女募资手术盼体验初夜 4835
  • 在脸书分享BBC报导 他坐牢两年半 4775
    • 最热投票

    更多 日本最新动态-www.wokou.net.cn

  • 1517

    copyright 进入日本

    顏宽恒：用人民性命来当蔡政府施政无能垫脚石，您怎看？

  • 1309

    copyright 进入日本

    造什么鬼！赵少康酸国舰国造：跟美买就好 至少可用，您觉得？

  • 1122 进入日本，www.wokou.net.cn

    阔别20年回台，李敖女儿：台湾旧了穷了没光泽了，您觉得？

  • 759 本文来自进入日本网

    全台大停电，打破非核家园的幻想？你认为呢？

  • 752 copyright 进入日本

    蔡主委打脸蔡总统，17年的立场转变，你怎么看？

    • 更多投票

    copyright 进入日本

    copyright 进入日本

    文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

    PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

    ------分隔线----------------------------
    后文日媒：安倍修宪前景添变数 党内谨慎意见增多导读：东京上千人举行年轻人宪法集会 抗议安倍修宪言行 日本东京21日举行年轻人反修宪集会活动，抗议安倍政权近期的修宪言论和强推争议性法案等行为。 安倍将发表施政方针演说 提及深化具体修宪讨论 据日媒报道，本月20日，日本首相安倍晋三将在例行国会开幕的众参两院全体会议上发表的施政方针演说概要日前曝光。报道。。。
    相关文章
    推荐内容
    • 日本自民党关注野田参选动向 凑齐推

      中新网9月3日电 据日媒报道，日本自民党总裁选举将于8日发布公告，随着日期临近，有意参选的前总务会长野田圣子开始为确保20名推荐人而积极奔走。 在全部7个派系一...

    • 赔偿是与虎谋皮 日本政府为何不接受

      赔偿是与虎谋皮 日本政府为何不接受9·29判决？ 2003-10-10 01:22:53 人民网 牐犇戏酵讯9月29日，日本东京地方法院对13名因侵华日军遗留化...

    • 受安倍丑闻波及 日本自民党拟全力消

      受安倍丑闻波及 日本自民党拟全力消除负面影响 2017年06月26日 16:16 来源：中国新闻网 视频：日本加计学园丑闻发酵 安倍修宪计划或被打乱来源：央视新...

    • 日国会众院通过共谋罪法案

      □ 本报驻日本记者 冀勇 5月23日,日本国会众议院全体会议表决通过了“有组织犯罪处罚法修正案”(法案中将增设的“共谋罪”备受关注,因此也被称为“共谋罪”相关法...

    • 日本众院通过“反阴谋法案”引各界质

      日本众院通过“反阴谋法案”引各界质疑 23号，日本执政联盟控制的国会众议院全体会议“表决”通过了一份有争议的法案——“有组织犯罪处罚法”修正案，也叫“反阴谋法案...

    • 日邮政改革反对派另立新党 名称可能

      本报综合报道 16日，日本自民党原政策协调会长龟井静香、原众议院议长棉贯民辅等自民党邮政改革反对派在东京会晤，决定组成新党参加9月11日举行的大选，正式决定将于...

    ﻿

    网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

    Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有