当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本自民党副总裁：应修宪让首相有自卫队最高指挥权

日本自民党副总裁：应修宪让首相有自卫队最高指挥权

时间: 2017-08-16 17:28 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：‍ 日本自民党总裁特别助理柴山昌彦 【环球网报道记者王欢】日本跨党派议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会”(会长：自民党参议员尾辻秀久)8月15日当天上午集体参拜了靖国神社。而日本前防卫相稻田朋美担任会长的自民党年轻保守派团体“传统和创造之会”也前往参拜。日本首相安倍晋三在“终战纪念日”的15。。。

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2017年07月20日 13:26 旺报

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日本执政党自民党副总裁高村正彦近日接受日本共同社採访，表示欲在自民党所讨论的宪法第9条修正案中写入首相拥有自卫队最高指挥权，自卫队在法律范围内可以行动之类的内容。此举旨在明确文官统制的原则，明确写入具体言辞也将进行探讨。

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日本共同社7月20日报导指出，高村任自民党宪法修改推进总部的顾问，是拟定修宪草案的核心人物。在採访中，基于日本首相安倍晋三（自民党总裁）的修宪提案，高村强调；「应写入（自卫队）与内阁、国会的关系。可以表述为『作为内阁首长的首相为最高指挥官』。（对于自卫队的活动）国会批准是应探讨的课题」。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

围绕国会提议修宪，针对认为应取消党内「党议约束」（即取消自民党全部议员必须遵循党的决定这一限制）的声音，高村表示「若能在（眾参两院的）宪法审查会上经过协商，决定所有党都取消的话，并非不可能」。

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日本共同社分析，高村可能认为在民进党中对于明确写入自卫队的第9条修改持肯定意见的议员也有不少，从自民、公明两党等「修宪势力」之外也能获得赞成。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

关于自民党拟定修宪草案之前与其他党派讨论的可能性，高村明确表示：「赞成意见越多越好。有必要与公明党和日本维新会展开协商。同时称也应该和民进党有所讨论，表现出了积极的态度。

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高村还说，将努力使东京都议员选举中自民党惨败不影响拟在秋季临时国会中提出自民党修宪草案的安倍的修宪日程。他表示：「不能放弃为国民做该做的事。将朝着目标慎重推进」。

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自民党修宪推进总部已经整理出修改宪法第9条的讨论草案，关于自卫队的活动认为「服从国会批准其他民主统制」。之后将以此为基础推进党内协商。 进入日本，www.wokou.net.cn

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关键字：自民党、修宪、自卫队、高村、日本 本文来自进入日本网

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