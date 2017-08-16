当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本跨党派议员联盟及前防相稻田朋美集体“拜鬼”

日本跨党派议员联盟及前防相稻田朋美集体“拜鬼”

时间: 2017-08-16 17:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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日本自民党总裁特别助理柴山昌彦

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【环球网报道记者王欢】日本跨党派议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会”(会长：自民党参议员尾辻秀久)8月15日当天上午集体参拜了靖国神社。而日本前防卫相稻田朋美担任会长的自民党年轻保守派团体“传统和创造之会”也前往参拜。日本首相安倍晋三在“终战纪念日”的15日向靖国神社以“自民党总裁”名义自费献上了“玉串料”(祭祀费)。安倍本人并未前往参拜，而是由总裁特别助理柴山昌彦前往神社代为献上。自2013年“终战纪念日”起，安倍连续5年采取了同样的做法。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本共同社8月15日报道称，中国和韩国对日本政客等参拜供奉有东京审判“二战”甲级战犯的靖国神社颇为警惕。有意见指出，考虑到为防备朝鲜向美属关岛周边发射弹道导弹而与中韩两国加强合作，以及2017年9月迎来与中国邦交正常化45周年而改善双边关系，安倍此次决定不参拜。 本文来自进入日本网

柴山向媒体透露，安倍对自己表示“未能前往参拜十分抱歉。希望你能切实进行参拜”。 进入日本，www.wokou.net.cn

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日本“国会议员会”每年都在8月15日“终战纪念日”、4月和10月的春秋例行大祭参拜靖国神社。2016年“终战纪念日”时，日本众参两院共有67名议员参拜靖国神社。

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“传统和创造之会”在8月15日和4月28日参拜靖国神社。后者是1952年《旧金山和平条约》生效日本恢复主权的纪念日。财务副大臣木原稔等约40名年轻政治家隶属该团体。 copyright 进入日本

此外，，日本自民党代理干事长萩生田光一和首席副干事长小泉进次郎15日上午进行了参拜。

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针对日本政客反复参拜靖国神社一事，中国政府多次作出回应强调，日本领导人对待参拜靖国神社的态度反映了日本能否正视和反省日本军国主义的对外侵略历史，是否尊重包括中国在内的广大受害国人民的感情。中方敦促日方信守承认和反省侵略历史的承诺，在有关问题上谨言慎行，以实际行动取信于亚洲受害国人民和国际社会。 copyright 进入日本

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