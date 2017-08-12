当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 着眼后安倍时代：岸田文雄拟竞选日本自民党总裁

着眼后安倍时代：岸田文雄拟竞选日本自民党总裁

时间: 2017-08-12 18:33 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：逆天了！日本自民党提议：以后上大学不交学费 2017-08-08 17:57 来源:留学说 原标题：逆天了！日本自民党提议：以后上大学不交学费 一直不怎么喜欢 岛国 ，但最近看到一条新闻，瞬间乐开了花。听说， 以后去日本上大学有望不用交学费了 。对于出国党而言，这真的是一个天大的好消息！你也许会问。。。

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着眼后安倍时代：岸田文雄拟竞选日本自民党总裁

来源： 中国新闻网 作者： 2017-08-10 14:15:48

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中新网8月10日电 据日媒报道，日本自民党政务调查会长岸田文雄在本月9日的一档电视节目中重申一贯立场称“战斗时必须获胜。作为教训铭记于心”，再次表达了瞄准“后安倍时代”的意愿。 内容来自进入日本

资料图：岸田文雄

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在被问及明年9月党总裁选举若安倍参选将如何应对时，岸田未作出明确表态，他说：“政治的世界前途莫测。将来的事什么都不想说。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据报道，岸田鲜明地摆出将在支持安倍政府的同时见机行事应对总裁选举的姿态。岸田强调将“尊重多样性”作为个人政治信条，并解释称“战斗时必须获胜”这一教训是在2000年触发党内抗争的“加藤之乱”时得出的。

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岸田在节目中指出，“安倍晋三首相时代结束时能够做些什么，大家都应做好准备。”他说，如果就任首相将着力于经济政策，还表示“希望就日本今后能否在环境、教育等诸多领域可持续发展提出切实的想法。” copyright 进入日本

据了解，“加藤之乱”是指率领日本自民党党内派系“加藤派”的前干事长加藤纮一试图逼宫时任森喜朗内阁下台，欲使在野党提出的内阁不信任决议案获得通过但以失败告终。岸田曾是加藤派的一员。 copyright 进入日本

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编辑：辛华

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