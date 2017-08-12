当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 中日执政党交流会在日本举行

中日执政党交流会在日本举行

时间: 2017-08-12 18:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：据共同社消息，日本民进党党首莲舫今天（27日）下午宣布辞去民进党党首职务。有分析称，莲舫此举或因该党在不久前结束的东京都议会选举中惨败直接引起。另外，就在同一天，日本防卫大臣稻田朋美也宣布即将辞去职务。共同社称，由于南苏丹联合国维和行动（PKO）日报隐瞒问题，防卫省事务次官黑江哲郎也将辞职。 据报。。。

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发布时间：2017/08/10 10:24:25 内容来自进入日本

由中国共产党和日本自民党、公明党共同举办的中日执政党交流机制第六次会议8月7日至9日在日本举行，中共中央对外联络部部长宋涛和日本自民党干事长二阶俊博、公明党干事长井上义久出席会议。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

会议通过了《中日执政党交流机制第六次会议共同倡议》。日本共同社称，有关中国推进的“一带一路”经济带构想，被明确写进《倡议》中“将积极讨论具体的合作”。《倡议》称“日中双方将带着强烈的责任感和使命感，立足于大局和长期视角，健全而稳定地发展双边关系”，并表示“不忘日中邦交正常化的初心，正视历史，坚持和平发展道路，推进‘战略互惠关系’”。此外还提到在文化、旅游等领域推进培养国民层面的相互信任。 进入日本，www.wokou.net.cn

该会议是自2015年12月于北京召开以来，，时隔约20个月再次举行。双方就年内在中国举行下轮会议达成共识。日本NHK电视台称，二阶俊博在记者会上强调“这是日中关系改善的一个证明”。 进入日本，www.wokou.net.cn

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据中联部官方网站消息，日本自民党总裁、首相安倍晋三8日下午会见了宋涛。宋涛表示，希望日方遵守承诺、言行一致。中国共产党愿同日本执政两党共同努力，发挥党际交流的特色和执政党的政治引领优势，维护两国关系的政治基础、引导两国人民对彼此的正确认知，促进“一带一路”框架内的交流合作。共同社援引自民党国际局局长福井照会后透露的消息称，鉴于中日两国元首今年7月在G20汉堡峰会期间举行了会谈，安倍称“首脑外交进展顺利，强烈感到日中关系正在转暖”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

对于安倍关于日中关系的表述，社科院日本所学者卢昊9日接受《环球时报》采访时表示，“转暖”是日方视角的表述，日本官方倾向于用类似表述彰显中日关系的“明显改善”。对正处于国内政治压力下的安倍政权而言，地区外交特别是中日关系的改善是作为可宣传的“外交业绩”之一，是有利于其立场的。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

卢昊认为，中日关系客观上确实有“触底反弹”的趋势，体现为危机事态得到管控，各层面往来逐步恢复，但基于安倍政权在历史等敏感问题上的固有立场，以及针对中国持续加强战略竞争的各种动作，中日之间进一步深化合作的互信基础仍很薄弱，双边关系前景所面临的不确定性依然很大，中日关系要想在“正轨”上稳定前进，还有很多工作要做。

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