当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本自民党政治资金收入居首 安倍个人收入排第二

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日本自民党政治资金收入居首 安倍个人收入排第二

时间:2017-08-12 10:34来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文【台海新观察】民进党“日本味”加重暗示台海局势紧张介绍：    华广网10月27日讯 题：民进党“日本味”越来越重暗示台海局势紧张     作者 周忠菲     与国民党相比，民进党与日本的关系更为密切、更为特殊，这是众所周知的事实，本不值得大惊小怪。但自“520”以来，民进党当局在处理台日关系时种种不寻常的动作，令人惊讶！例如，在南海问题上接受太平岛。。。

　　

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2014-12-01 10:24:00 来源：中国新闻网 
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　　中新网12月1日电 据日本《读卖新闻》报道，日本总务省日前公布2013年各政党的政治资金收支报告书。在收入方面，自民党比2012年增加47%，以约232.9亿日元时隔5年再次位居榜首。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　日本民主党则比2012年减少52%，以约94.3亿日元从第二位降至第四位。报道称，在2012年12月的政权交替中，夺回执政党地位的自民党与沦为在野党的民主党，从“资金”方面来看，胜负亦显而易见。

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　　另一方面，现主要政党的党首收入方面，生活党代表小泽一郎以2.06亿日元(约合人民币1064.8万元)居榜首，自民党总裁安倍晋三以1.76亿日元(约合人民币909.8万元)紧随其后，次世代党平沼赳夫以1.65亿日元排第三。

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　　从报告书来看，各党及政治团体的收入及支出总额均连续两年增加。从自民党收入的明细来看，政党补助金(在日本，国家为援助地方公共团体而下拨的财政资金)比2012年增加48%，，达150.6亿日元。来自个人、企业法人、政治团体的援助金也增加67%，约达23.8亿日元。

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　　收入排第二位的是日本共产党。该党自2009年至2012年连续4年蝉联收入冠军，但是此次比2012年减少3%，约225.4亿日元，被自民党反超。日本共产党的收入中，党机关报的销售额及其他事业性收入达196.1亿日元，占全体的87%。 本文来自进入日本网

　　排名第三位的是日本公明党，该党收入比2012年增加4%，越达142.7亿日元。排第五位的是日本维新会，收入约40亿日元。

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