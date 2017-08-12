当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本民进党代表莲舫辞职 后任将为前原诚司或枝野幸男

日本民进党代表莲舫辞职 后任将为前原诚司或枝野幸男

时间: 2017-08-12 14:16 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本自民党政治资金收入居首 安倍个人收入排第二 邮件 2014-12-01 10:24:00 来源：中国新闻网 中新网12月1日电 据日本《读卖新闻》报道，日本总务省日前公布2013年各政党的政治资金收支报告书。在收入方面，自民党比2012年增加47%，以约232.9亿日元时隔5年再次位居榜首。。。。

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日本民进党代表莲舫辞职 后任将为前原诚司或枝野幸男

来源：人民网-日本频道 2017-07-27 16:21:55 本文来自进入日本网

图:日本民进党代表莲舫召开记者会宣布辞去代表职务人民网东京7月27电(许永新)据《朝日新闻》报道,27日,日本民进党代表莲舫召开民进党临时高层会议,表明了要辞去代表的意向。据认为,民进党在东京都议会选举中遭到惨败,本想进行包括干事长在内的高层人事调整,但批评之声不断,因此而不得不辞职。另据TBS电视台报道,莲舫在日本时间27日下午3点召开记者会,正式宣布辞去代表职务。

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图：日本民进党代表莲舫召开记者会宣布辞去代表职务

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人民网东京7月27电（许永新）据《朝日新闻》报道，27日，日本民进党代表莲舫召开民进党临时高层会议，表明了要辞去代表的意向。据认为，民进党在东京都议会选举中遭到惨败，本想进行包括干事长在内的高层人事调整，但批评之声不断，因此而不得不辞职。 copyright 进入日本

另据TBS电视台报道，莲舫在日本时间27日下午3点召开记者会，正式宣布辞去代表职务。

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《朝日新闻》分析指出，，莲舫在去年9月就任民进党代表，在10月份进行的众议院两次补缺选举中遭受大败。她提出要在2030年实现“零核电”的目标，但受到党内外的反对而被迫放弃。东京都议会选举在她所在的选区进行，是她恢复向心力的试金石，但由于公认候选人纷纷离党，民进党并没能成为对安倍政府持批评态度民众的代替选项。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

《朝日新闻》认为后任最有可能在去年代表选举中败北的保守派、原外相前原诚司与自由派期待的原官房长官枝野幸男等人中产生。 copyright 进入日本

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