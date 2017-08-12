当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 逆天了！日本自民党提议：以后上大学不交学费

逆天了！日本自民党提议：以后上大学不交学费

时间: 2017-08-12 18:31 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中日执政党交流会在日本举行 发布时间：2017/08/10 10:24:25 由中国共产党和日本自民党、公明党共同举办的中日执政党交流机制第六次会议8月7日至9日在日本举行，中共中央对外联络部部长宋涛和日本自民党干事长二阶俊博、公明党干事长井上义久出席会议。 会议通过了《中日执政党交流机制第六次会。。。

逆天了！日本自民党提议：以后上大学不交学费

2017-08-08 17:57 来源:留学说

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原标题：逆天了！日本自民党提议：以后上大学不交学费

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一直不怎么喜欢岛国，但最近看到一条新闻，瞬间乐开了花。听说，以后去日本上大学有望不用交学费了。对于出国党而言，这真的是一个天大的好消息！你也许会问，这TMD是真的吗？告诉你，还真的所言非虚。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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日本自民党教育重振实施总部成立特别任务小组，于近日制定出“大学教育免学费”的提议草案。该草案指出，高等（大学）教育与幼儿教育是对日本普通家庭支出负担较重的项目，“大学生在校期间实施免学费制度，毕业后年收入达到一定水平时，根据其收入状况，相应地向国家补缴学费”，希望将此项投资作为政府重点。

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另外，为同时推行幼儿园免费教育，自民党提议设立“儿童保险”，与税金与国债一同作为资金来源。该小组将于近期向首相安倍晋三提交这份提案。 copyright 进入日本

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上大学，免学费。这真的是闻所未闻！如果这真的能实现，那岛国真的是造福于人类，立千秋万世之功业！

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日本大学费用分为两部分，一部分叫做“入学金”，另一部分为学费。入学金是进入大学时需缴纳一次的费用，之后每年只需再缴纳学费即可。自民党此次探讨的“大学教免学费”是将学费部分免除，入学金部分仍需缴纳。

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在日本，大学有国立、公立、私立之分。国立大学学费相对低廉，但难考入；私立大学入学较容易，费用却很高。以日本国立大学为例，需缴纳入学金28.2万日元，以及大学本科每年的学费53.6万日元，4年共计需要242.5万日元（约合人民币14.7万元），这个费用水平与日本各个国立大学基本一致。

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而根据日本文部科学省2014年公布的数据显示，私立大学平均入学金为26.1万日元，每年学费为86.4万日元，，4年共计约371.8万日元（约合人民币22.5万元）。可以看出，日本国立与私立大学的开销差别较大。

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凡事改革，必有利弊。上大学不交学费提案，自不例外。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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由于日本实施9年制义务教育，同时又有一些公立高中实行免费教学，如果大学也免去学费，最大的问题就是资金来源。

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不少网民围绕此问题进行热烈讨论，列举出诸多好处和坏处。有网民认为，对于很多因经济原因放弃上大学的学生，“大学教育免学费”可以给他们继续受教育的机会。同时，该措施也可以吸引更多外国人到日本留学。但也有人指出，免去学费会降低未来大学生的水平，没有学费负担，大学生可能不再珍惜大学教育。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

目前，日本私立大学普遍反对这一提案。

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日本知名报纸《产经新闻》11日以“大学免学费，要现实地从财政开始思考”为题指出，日本全国每年从大学本科和专科学校收取的学费总额超过3.1万亿日元，如果加上幼儿园教育，全部由国家负担，粗算将达到5万亿日元（约合人民币3029亿元）。日本自民党希望通过发行“教育国债”获取资金，但这种“借债”手段十分不保险。 本文来自进入日本网

据悉，民主党在执政时期，曾提议高中免费教育、发放“儿童补贴”、制定最低退休金保障等，当时被自民党批判为“毫无宗旨的胡乱洒金”，最终这些措施都半途而废。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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《产经新闻》认为，自民党现在推行“免费教育”，很可能会损害政党的可信度。报道警告，自民党为推进宪法修改，推出“免费”提案，但不要忘记日本的财政赤字。

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由此观之，大学免学费上学的可能性不大。至少目前为止，世界上没有一个国家实现过。一个国家每年为教育多支出3000多亿人民币，是不可想象的。但我深信，岛国是一个能创造出奇迹的国家！拭目以待吧！

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