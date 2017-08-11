当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本自民党大选政权公约曝光 沿袭以往领土观(图)

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日本自民党本月25日公布政权公约。 进入日本，www.wokou.net.cn
中新网11月26日电 由日本首相安倍晋三领衔的自民党为备战12月进行的众议院大选，于25日正式公布了众议院选举的“政权公约”。《日本经济新闻》26日撰文指出，为了以安倍的经济政策“安倍经济学”问信于民，公约中提出将兼顾经济再生和财政重建。但另一方面，公约中却并未提及具体的改革措施，包括为了削减年度财政支出和完善社会保障应该如何确保财政来源等。对于与邻国的关系，公约提出沿袭之前对领土等问题的姿态。
文章称，，安倍政权此前决定将原定于15年10月实施的消费税提税延迟1年半，公约提出将在2017年4月(将消费税税率提高至10%)之前，充实育儿支援、医疗和护理等社会保障政策。但随着增税的延期，2015年将出现4500亿日元、2016年将出现超过1万亿日元的财源缺口。自民党政调会长稻田朋美表示：“将通过调整年度财政支出等举措，确保稳定的财源”，不过公约并未具体提及如何确保财源。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
文章指出，公约明确提出将继续推进作为安倍经济学支柱的大胆的货币宽松政策。自民党在2012年举行的上一届众议院选举的公约中提出“将修改《日本银行法》纳入视野，构建政府与日本银行(央行)强化合作的框架”。
之后，日本政府与日本银行加强合作，制定共同声明，此外日本银行致力于推进大胆的货币宽松政策，但此次公约中并未出现“与日本银行合作”的表述。
文章还指出，外交和安全保障政策方面，公约反映出强硬和现实并存的姿态。安保法制方面，基于7月解禁集体自卫权的内阁决议，公约指出“将加紧构筑能够不间断应对各种事态的安全保障法制”。
不过，此次并未采用“集体自卫权”的表述，而2012年的众议院选举公约则对此明确提及。此次公约还删除了制定包括解禁自卫权等内容的《国家安全保障基本法》和与海外派遣有关的《国际和平协力法》的方针。目的是去除将在2015年通常国会上提出安保法制的约束。
文章还称，对于与周边国家关系，公约沿袭了以往在主权与领土问题上的姿态。基于与韩国的慰安妇问题，公约增加了“坚决反对无根据的指责”的表述。另一方面，将此前“加强对钓鱼岛的实效控制”的表述改为“推进在钓鱼岛周边海域应对外国公务船以及在离岛建设活动据点的整备”。
围绕朝鲜“绑架”日本人问题，公约指出“不拘泥于过去的调查，以新的视角重启调查，启动日朝磋商”，强调在安倍政权下日本人被绑架问题取得了进展。公约还提出“如果日本人被绑架问题不能取得进展，将停止对朝放宽制裁和一切援助”，显示出将继续实施“对话与压力”的方针。 copyright 进入日本
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