当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本自民党大选政权公约曝光 沿袭以往领土观(图)

前文介绍：日本自民党选举公约要点。 中新网11月21日电 据日本《经济新闻》21日报道，围绕即将于12月举行的日本众议院选举，自民党的“政权公约”(相当于竞选纲领)基本出台。该公约将呼吁改善与中韩等邻国关系，以及让所有被朝鲜绑架的受害者尽早回国。 公约还将明确提出在2017年4月将消费税提高至10%前，充实。。。