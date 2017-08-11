当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本大选进入白热化阶段 分析称自民党或获胜

日本大选进入白热化阶段 分析称自民党或获胜

时间: 2017-08-11 17:30 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本自民党本月25日公布政权公约。 中新网11月26日电 由日本首相安倍晋三领衔的自民党为备战12月进行的众议院大选，于25日正式公布了众议院选举的“政权公约”。《日本经济新闻》26日撰文指出，为了以安倍的经济政策“安倍经济学”问信于民，公约中提出将兼顾经济再生和财政重建。但另一方面，公约中却并未。。。

新华网东京12月1日电 日本自民党、民主党、“日本维新会”等11个政党的领导人11月30日举行辩论，围绕选民关注问题展开激烈讨论。随着12月16日众议院选举日期的日益临近，各政党都使出浑身解数，争取获得更多选民的青睐。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

分析人士指出，虽然参选政党众多，但民主党、自民党以及作为第三极势力代表的“日本维新会”和“日本未来党”更具竞争力，而从目前选情看，自民党获胜可能性较大。自民党议席数能否单独过半以及第三极势力是否会真正崛起等都引人关注。

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选民关注三大议题

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围绕民众最关心的经济政策、核电政策和外交政策这三大议题，各政党纷纷亮出底牌。

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经济政策上，各党围绕日本是否应该加入《跨太平洋战略经济伙伴协定》（TPP）展开了激烈争论。民主党认为，要共同推进TPP、日中韩自由贸易协定等经济合作框架。自民党表示，若TPP以完全废除关税为前提，将反对参加该协定谈判。“日本维新会”主张，在不损害国家利益的前提下参加TPP交涉。而“日本未来党”则反对加入TPP。

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2011年“3·11大地震”和福岛核事故的发生让许多日本民众对核电感到不安，这也在很大程度上动摇了日本政府长期推崇的发展核电的能源政策。

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民主党、“日本维新会”、“日本未来党”均主张摆脱核电依存，只是在时间、手法上有所不同。自民党在长期执政期间曾力推实施核电政策，但为避免招致批评，此次选举中有意对核电政策进行了淡化处理。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

外交安保方面，民主党强调实施冷静的外交和负责任的国防政策。自民党主张设立《国家安全保障基本法》，将自卫队定位为国防军。

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自民党支持率领先 进入日本，www.wokou.net.cn

《日本经济新闻》11月29日公布的民调结果显示，政党支持率前三位依次为自民党、民主党、“日本维新会”。而在此前公布的各类民调中，自民党支持率也一直领先。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

分析人士指出，自民党获得高支持率的原因主要是选民对目前执政的民主党不满。三年前，日本国民对自民党失望选择了民主党；三年后，民主党的执政答卷不尽如人意，因此不少选民决定再给自民党一个机会。

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但是，民主党的票源并不会简单地流向自民党，第三极的异军突起给选民提供了又一个选择。民调显示，约四成民众期待大选后政权重组并形成新的执政体制，而政权核心并不局限于民主党和自民党等大党。

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正是抓住选民这种心理，前东京都知事石原慎太郎为党首的“太阳党”火速并入了大阪市长桥下彻为党首的“日本维新会”，两位在关东、关西地区人气颇高的政治人物的组合，扩大了“日本维新会”在全国范围的影响力。此外，第三极中的另一支柱“日本未来党”集合了明确表示脱核电政策的小党，在前民主党干事长小泽一郎的政治运作下，势力也在不断壮大。 进入日本，www.wokou.net.cn

左右选举重要因素 日本最新动态-www.wokou.net.cn

分析人士指出，尽管自民党在大选中获胜可能性较大，但大选还存在一些不确定因素。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

首先，各党能否让国民深入理解各自主张？目前，各党党首的日程基本被街头演讲、为党内候选人助选、党首辩论、参加电视节目等活动填满。分析人士认为，随着选民越来越重视竞选纲领，在未来两周里，各党的纲领能在多大程度上得到百姓的理解和认可，将直接影响选举结果。

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其次，第三极能否真正崛起？此次选举最大特点在于第三极势力大量涌现。“日本维新会”与“太阳党”合并后成为第三极主要力量，但民调显示，合并后“日本维新会”的支持率并未明显上升。竞选纲领粗糙、石原和桥下在多项政见上存在明显分歧等都让选民对“日本维新会”的能力产生担忧。

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第三，无党派选民的选票将流向何方？多项民调显示，无党派选民占四成到五成，他们的选票走向对于各党来说都至关重要。自民党前国会对策委员长逢泽一郎分析说：“政党过多，选民感到混乱。自民党到目前为止还没有形成压倒性的优势。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

责任编辑：张淳 本文来自进入日本网

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