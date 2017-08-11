当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本朝野对内阁改组褒贬不一:自公两党点赞 民进党唱衰

日本朝野对内阁改组褒贬不一:自公两党点赞 民进党唱衰

时间: 2017-08-11 15:11 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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日本朝野对内阁改组褒贬不一:自公两党点赞 民进党唱衰

­ 日本共同社8月3日报道称，对于3日的安倍内阁改组和自民党高层人事调整，日本执政党期待政策推进的呼声高涨，自民党干事长二阶俊博称“这是基于首相安倍晋三的方针，位得其人的最佳配置”。然而在野党则指出“即使内阁改组了，加计学园问题和南苏丹联合国维和行动自卫队日报隐瞒问题也不会就此消失”(民进党党首莲舫语)，计划继续追究疑云。 内容来自进入日本

­ 关于与安倍保持距离的前总务会长野田圣子入阁，日本自民党一名曾当过阁僚的人士给予肯定称“这是给人以全党一致印象的人事安排”。也有资深议员就内阁支持率坦言，“如果不能上升，，那就难办了”。

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­ 日本公明党党首山口那津男表示欢迎称：“这正是骨架不变，又让人心焕然一新的稳重阵容。”另一名干部表示，“作为联合执政的政党将予以支持，力争挽回国民的信任”。 本文来自进入日本网

­ 另一方面，日本民进党一名干部则警惕地表示，“通过内阁改组改变阵容，也许能使支持率略有回升”。【 记者 王欢】 进入日本，www.wokou.net.cn

原标题：日本朝野对内阁改组褒贬不一：自公两党点赞 民进党唱衰

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