当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 民调：过半日本人称前防相稻田应就丑闻出席审议

民调：过半日本人称前防相稻田应就丑闻出席审议

时间: 2017-08-11 15:15 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本朝野对内阁改组褒贬不一:自公两党点赞 民进党唱衰 日本共同社8月3日报道称，对于3日的安倍内阁改组和自民党高层人事调整，日本执政党期待政策推进的呼声高涨，自民党干事长二阶俊博称这是基于首相安倍晋三的方针，位得其人的最佳配置。然而在野党则指出即使内阁改组了，加计学园问题和南苏丹联合国维和行动自卫。。。

今年工资涨多少？9省份发布2017年工资指导线 日本最新动态-www.wokou.net.cn 中新网记者梳理发现，目前已经公布2017年企业工资指导线的地区至少有北京、天津、山东、山西、河南、陕西、安徽、吉林、内蒙古等9个省区市。工资指导线包括基准线、上线和下线，记者发现，根据企业经营情况和经济效益的不同，，各地对企业给出了不同的参考建议。[详细] 内容来自进入日本 08-07 14-08中新网 内容来自进入日本

四川省凉山州发生泥石流 6人死亡 20人失联 四川省凉山州普格县荞窝镇耿底村发生泥石流。8月7日20时至8日08时，普格县雨水乡、吉乐团结村降了暴雨，荞窝镇、吉乐俄木村、刘家坪乡、永安高家梁子村降了大雨，其余乡镇在20mm以下；其中雨水乡降水量最大，为55.7毫米，最大小时降水量为38.9毫米。[详细] 内容来自进入日本 08-08 14-08新华社 进入日本网（www.wokou.net.cn）

榴莲配牛奶产生剧毒?福建营养学专家称“不靠谱” copyright 进入日本 “吃榴莲之后饮牛奶，毒过眼镜蛇。“吃榴莲之后饮牛奶，毒过眼镜蛇，一位中国游客在泰国旅游的时候，吃了很多榴莲之后又喝了牛奶，致咖啡因中毒血压飙升，结果引发心脏病猝死，年仅28岁。“我从事临床营养工作以来，还未遇过因同食榴莲和牛奶产生咖啡因中毒的病例。[详细] 内容来自进入日本 08-08 10-08东南网 copyright 进入日本

"孤独流行病"值得警惕 或比肥胖症致死率更高 据物理学家组织网7日消息，美国心理协会第125届年会发布的一项研究结果表明，社会隔离和独居等造成的孤独心理疾病，可能比肥胖症对人类健康的威胁更严重，且这一影响还在不断增强。[详细] copyright 进入日本 08-08 08-08科技日报 本文来自进入日本网

日本高温天气造成一周内9人死亡5600余人送医 据俄罗斯卫星网报道，下辖急救部门的日本消防厅称，从7月31日起的一周内，日本高温天气导致9人死亡，5600余人送医。资料图：当地时间2017年7月16日，日本横滨，夏日炎炎，游客参观八景岛海洋乐园水族馆，一只白鲸向游客喷水送来清凉。[详细] 进入日本，www.wokou.net.cn 08-08 14-08中国新闻网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

研究：受教育程度高的更会说谎 男人说谎比女人多 据欧洲时报网报道，受教育越多的人似乎越会说谎。中学没念完的人诚实分数几乎是有研究所学历者的两倍，理由之一是，受教育多的人可能较会算计说谎被拆穿的风险。[详细] 日本最新动态-www.wokou.net.cn 08-08 14-08中国新闻网 内容来自进入日本

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