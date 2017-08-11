当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 民调：过半日本人称前防相稻田应就丑闻出席审议

中新网记者梳理发现，目前已经公布2017年企业工资指导线的地区至少有北京、天津、山东、山西、河南、陕西、安徽、吉林、内蒙古等9个省区市。工资指导线包括基准线、上线和下线，记者发现，根据企业经营情况和经济效益的不同，，各地对企业给出了不同的参考建议。[详细]
08-07 14-08中新网 内容来自进入日本
四川省凉山州普格县荞窝镇耿底村发生泥石流。8月7日20时至8日08时，普格县雨水乡、吉乐团结村降了暴雨，荞窝镇、吉乐俄木村、刘家坪乡、永安高家梁子村降了大雨，其余乡镇在20mm以下；其中雨水乡降水量最大，为55.7毫米，最大小时降水量为38.9毫米。[详细] 内容来自进入日本
08-08 14-08新华社
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“吃榴莲之后饮牛奶，毒过眼镜蛇。“吃榴莲之后饮牛奶，毒过眼镜蛇，一位中国游客在泰国旅游的时候，吃了很多榴莲之后又喝了牛奶，致咖啡因中毒血压飙升，结果引发心脏病猝死，年仅28岁。“我从事临床营养工作以来，还未遇过因同食榴莲和牛奶产生咖啡因中毒的病例。[详细] 内容来自进入日本
08-08 10-08东南网
据物理学家组织网7日消息，美国心理协会第125届年会发布的一项研究结果表明，社会隔离和独居等造成的孤独心理疾病，可能比肥胖症对人类健康的威胁更严重，且这一影响还在不断增强。[详细] copyright 进入日本
08-08 08-08科技日报
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据俄罗斯卫星网报道，下辖急救部门的日本消防厅称，从7月31日起的一周内，日本高温天气导致9人死亡，5600余人送医。资料图：当地时间2017年7月16日，日本横滨，夏日炎炎，游客参观八景岛海洋乐园水族馆，一只白鲸向游客喷水送来清凉。[详细]
08-08 14-08中国新闻网
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据欧洲时报网报道，受教育越多的人似乎越会说谎。中学没念完的人诚实分数几乎是有研究所学历者的两倍，理由之一是，受教育多的人可能较会算计说谎被拆穿的风险。[详细] 日本最新动态-www.wokou.net.cn
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