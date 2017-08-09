当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 小池百合子亲信将成立新党 或成日本政坛第三极

小池百合子亲信将成立新党 或成日本政坛第三极

时间: 2017-08-09 21:01 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：您当前的位置 ：新闻国际 正文 安倍与日本公明党党首会谈 就内阁改组达成共识 来源：中国新闻网 作者： 2017-08-01 09:46:52 中新网8月1日电 据日媒报道，7月31日下午，日本首相安倍晋三在官邸与公明党党首山口那津男举行会谈，就最快于8月3日实施的内阁改组交换了意见。 资料图：安。。。

小池百合子亲信将成立新党 或成日本政坛第三极

2017年08月08日 11:27 来源：中国新闻网 作者： 本文来自进入日本网

进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容摘要：据日媒报道,日本东京都知事小池百合子的亲信、众院议员若狭胜(无党派)本月7日在国会内举行记者会，，宣布着眼于下一届众院选举将结成新党，于7月13日成立政治团体“日本第一之会”。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

关键词：小池;合子;新党;亲信;日本政坛 copyright 进入日本

作者简介： 日本最新动态-www.wokou.net.cn

中新网8月8日电 据日媒报道，日本东京都知事小池百合子的亲信、众院议员若狭胜(无党派)本月7日在国会内举行记者会，宣布着眼于下一届众院选举将结成新党，于7月13日成立政治团体“日本第一之会”。为确保候选人，还将设立政治塾“辉照塾”。 本文来自进入日本网

据报道，该党9月16日的首次会议将邀请小池作为讲师。该团体将与小池实际上领导的地方政党“都民第一之会”合作，力争作为政党年内参与国政。

本文来自进入日本网

据悉，若狭还可能与表明退出民进党意向的日本前环境相细野豪志等人合作，发展为政界重组。小池7日向记者团表示：“国政就交给若狭了。我们都有着改革的志向，由衷希望他在国政上能大有作为。”

进入日本，www.wokou.net.cn

若狭在记者会上考虑到此前东京都议会选举等的结果，强调“真切感受到选民希望的既不是自民党也不是民进党，而是更新、更能听取意见的政党”，表示在日本现有政党以外将成立听取民意的团体。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

对于新党，他指出“有传言称下届众院选举将在10月22日，至少应在年内较早阶段创立”。

进入日本，www.wokou.net.cn

关于与细野的合作，若狭透露称“只要是对建立自民党之外听取民意团体有着高度热情的人，包括现任国会议员在内，今后将加强协商”。同时呼吁“不是仅靠专家的政治，而是应当在广泛人材的支持下进行政治运营”。 本文来自进入日本网

据了解，若狭将就任日本第一之会的党首，小池不担任高层等要职。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

相关文章

本文来自进入日本网

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。