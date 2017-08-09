进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 安倍政府强推通过“合谋罪”法，日本在野党强烈抗议

安倍政府强推通过“合谋罪”法，日本在野党强烈抗议

时间:2017-08-09 21:38来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文小池百合子亲信将成立新党 或成日本政坛第三极介绍：小池百合子亲信将成立新党 或成日本政坛第三极 2017年08月08日 11:27 来源：中国新闻网 作者： 内容摘要：据日媒报道,日本东京都知事小池百合子的亲信、众院议员若狭胜(无党派)本月7日在国会内举行记者会，宣布着眼于下一届众院选举将结成新党，于7月13日成立政治团体“日本第一之会”。 关键。。。

　　

　　【环球时报特约记者 卢昊】日本共同社15日报道说，经过彻夜拉锯战，日本参院全体会议当天早晨最终通过了《有组织犯罪处罚法》修正案。修正案中增加了“合谋罪”相关内容，因而也被称为“合谋罪”法。以自民党为首的执政党集团采取非常规的方法，压制在野党的反对意见，强行确保该法通过，因此引发在野党的强烈愤怒。在野党和不少社会舆论批评说，“合谋罪”法的通过，以及执政党强行推动其通过方式，均对日本民主体制和国民权益造成了致命伤害。 copyright 进入日本

　　共同社报道说，日本参院全体会议15日借自民、公明两党和日本维新会的赞成票，通过了“合谋罪”法。“合谋罪”法以缔结《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，以及在2020年东京奥运会期间反恐和打击黑社会活动为名，新设了包含“合谋罪”内容的“恐怖活动等准备罪”，但以上罪名被批评为适用对象定义不明确，可能导致监控社会、搜查权被滥用等问题，导致公民自由权被侵犯。该法预计于7月11日施行。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　日本时事通讯社称，尽管争议巨大，但执政党仍借国会多数席位强行通过“合谋罪”法，而在野党则提出各种质疑和问责，包括对内阁不信任案等，试图阻止其通过。从14日上午参院全会否决对地方创生担当相山本幸三的问责案，到15日早晨“合谋罪”法最终通过，双方在国会展开了“彻夜攻防”。最终，执政党获胜。在野党对安倍内阁的不信任案也在15日凌晨的众院全体会议上被否决。

copyright 进入日本

　　对于“合谋罪”法的强行通过，，共同社称，“合谋罪”法的通过，违背了日本刑法体系“实施后处罚”的基本原则，这产生了新的法律问题，而安倍政权强行通过该法，也进一步招致外界对其“无视民主”的批评，特别是在“加计学园”等丑闻依然笼罩在政权上空的时候。

相关新闻 copyright 进入日本

本文来自进入日本网

责编：赵建东

本文来自进入日本网

版权作品，未经《环球时报》书面授权，严禁转载，违者将被追究法律责任。 获取授权

本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

------分隔线----------------------------
后文安倍政府强推“合谋罪”法 日本在野党强烈抗议导读：【环球时报】日本共同社15日报道说，经过彻夜拉锯战，日本参院全体会议当天早晨最终通过了《有组织犯罪处罚法》修正案。修正案中增加了“合谋罪”相关内容，因而也被称为“合谋罪”法。以自民党为首的执政党集团采取非常规的方法，压制在野党的反对意见，强行确保该法通过，因此引发在野党的强烈愤怒。在野党和不少社会。。。
相关文章
推荐内容
  • 日本自民党关注野田参选动向 凑齐推

    中新网9月3日电 据日媒报道，日本自民党总裁选举将于8日发布公告，随着日期临近，有意参选的前总务会长野田圣子开始为确保20名推荐人而积极奔走。 在全部7个派系一...

  • 赔偿是与虎谋皮 日本政府为何不接受

    赔偿是与虎谋皮 日本政府为何不接受9·29判决？ 2003-10-10 01:22:53 人民网 牐犇戏酵讯9月29日，日本东京地方法院对13名因侵华日军遗留化...

  • 受安倍丑闻波及 日本自民党拟全力消

    受安倍丑闻波及 日本自民党拟全力消除负面影响 2017年06月26日 16:16 来源：中国新闻网 视频：日本加计学园丑闻发酵 安倍修宪计划或被打乱来源：央视新...

  • 日国会众院通过共谋罪法案

    □ 本报驻日本记者 冀勇 5月23日,日本国会众议院全体会议表决通过了“有组织犯罪处罚法修正案”(法案中将增设的“共谋罪”备受关注,因此也被称为“共谋罪”相关法...

  • 日本众院通过“反阴谋法案”引各界质

    日本众院通过“反阴谋法案”引各界质疑 23号，日本执政联盟控制的国会众议院全体会议“表决”通过了一份有争议的法案——“有组织犯罪处罚法”修正案，也叫“反阴谋法案...

  • 日邮政改革反对派另立新党 名称可能

    本报综合报道 16日，日本自民党原政策协调会长龟井静香、原众议院议长棉贯民辅等自民党邮政改革反对派在东京会晤，决定组成新党参加9月11日举行的大选，正式决定将于...

﻿

网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有