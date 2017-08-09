当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 安倍政府强推“合谋罪”法 日本在野党强烈抗议

安倍政府强推“合谋罪”法 日本在野党强烈抗议

时间: 2017-08-09 22:12 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【环球时报特约记者 卢昊】日本共同社15日报道说，经过彻夜拉锯战，日本参院全体会议当天早晨最终通过了《有组织犯罪处罚法》修正案。修正案中增加了合谋罪相关内容，因而也被称为合谋罪法。以自民党为首的执政党集团采取非常规的方法，压制在野党的反对意见，强行确保该法通过，因此引发在野党的强烈愤怒。在野党和不。。。

【环球时报】日本共同社15日报道说，经过彻夜拉锯战，日本参院全体会议当天早晨最终通过了《有组织犯罪处罚法》修正案。修正案中增加了“合谋罪”相关内容，因而也被称为“合谋罪”法。以自民党为首的执政党集团采取非常规的方法，压制在野党的反对意见，强行确保该法通过，因此引发在野党的强烈愤怒。在野党和不少社会舆论批评说，“合谋罪”法的通过，以及执政党强行推动其通过方式，均对日本民主体制和国民权益造成了致命伤害。

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共同社报道说，日本参院全体会议15日借自民、公明两党和日本维新会的赞成票，通过了“合谋罪”法。“合谋罪”法以缔结《打击跨国有组织犯罪公约》，以及在2020年东京奥运会期间反恐和打击黑社会活动为名，新设了包含“合谋罪”内容的“恐怖活动等准备罪”，但以上罪名被批评为适用对象定义不明确，可能导致监控社会、搜查权被滥用等问题，导致公民自由权被侵犯。该法预计于7月11日施行。

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日本时事通讯社称，尽管争议巨大，但执政党仍借国会多数席位强行通过“合谋罪”法，而在野党则提出各种质疑和问责，，包括对内阁不信任案等，试图阻止其通过。从14日上午参院全会否决对地方创生担当相山本幸三的问责案，到15日早晨“合谋罪”法最终通过，双方在国会展开了“彻夜攻防”。最终，执政党获胜。在野党对安倍内阁的不信任案也在15日凌晨的众院全体会议上被否决。

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对于“合谋罪”法的强行通过，共同社称，“合谋罪”法的通过，违背了日本刑法体系“实施后处罚”的基本原则，这产生了新的法律问题，而安倍政权强行通过该法，也进一步招致外界对其“无视民主”的批评，特别是在“加计学园”等丑闻依然笼罩在政权上空的时候。

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