当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 安倍与日本公明党党首会谈 就内阁改组达成共识

安倍与日本公明党党首会谈 就内阁改组达成共识

时间: 2017-08-08 16:28 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本公明党党首山口那津男今或获习近平接见 2013-01-25 09:57:14 来源: 中国新闻网 暂无网友评论 中央电视台报道称，消息人士透露，正在访华的日本公明党党首山口那津男，25日将有机会见到中共中央总书记习近平。 首山口那津男22日抵达北京开始访华，整个访华行程非常低调，25日是山口本。。。

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安倍与日本公明党党首会谈 就内阁改组达成共识

来源： 中国新闻网 作者： 2017-08-01 09:46:52

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中新网8月1日电 据日媒报道，7月31日下午，日本首相安倍晋三在官邸与公明党党首山口那津男举行会谈，就最快于8月3日实施的内阁改组交换了意见。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

资料图：安倍

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山口希望让公明党的日本国土交通相石井启一留任，安倍有意接受，称“知道了”。安倍强调“希望不更换核心框架地进行人心一新”。山口透露了上述消息。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

据报道，日本自民党将于8月1日的高层会议上决定，向首相全权委托人事。安倍还打算让副首相兼财务相麻生太郎等人留任，撤换法相金田胜年和奥运相丸川珠代等人。在执政党党首会谈后，安倍回到都内的私宅斟酌了人事安排。 本文来自进入日本网

山口强调了作为公明党会全力支持安倍政府的想法。鉴于加计学园问题等导致内阁支持率下降，山口呼吁“让我们努力通过内阁改组进行恢复，挽回国民的信赖”。安倍表示同意。

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据悉，安倍7月21日也与山口举行会谈，表达了会依照公明党的希望决定改组人事的想法。公明党在27日的中央干事会会议上，把有关改组的应对全权委托给山口。

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据了解，石井历任该党政务调查会长等职，2015年10月的内阁改组中首次入阁，接替前党首太田昭宏就任日本国交相。

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原标题:安倍与日本公明党党首会谈 就内阁改组达成共识

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编辑：辛华 本文来自进入日本网

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