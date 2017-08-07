当前位置：进入日本-> 政治-> 议会政党-> 日本公明党党首山口那津男今或获习近平接见 国际今日重点 南方网

日本公明党党首山口那津男今或获习近平接见 国际今日重点 南方网

时间: 2017-08-07 18:21 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本右翼代表性人物石原慎太郎昨天组建了名为“太阳党”的新党，并欲借此打造日本政坛民主、自民两党之后的“第三极”，可谓踌躇满志。太阳党的渊源明显是极右翼的，它要想坐大并不容易，但在日本社会迷茫、主要两党都不景气的时候，极右翼集团掌握“关键少数”而实现以小博大，从而搅动日本政坛，并非没有机会。 有韩媒。。。

日本公明党党首山口那津男今或获习近平接见

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2013-01-25 09:57:14 来源: 中国新闻网 暂无网友评论

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中央电视台报道称，消息人士透露，正在访华的日本公明党党首山口那津男，25日将有机会见到中共中央总书记习近平。

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首山口那津男22日抵达北京开始访华，整个访华行程非常低调，25日是山口本次访华的最后一天。另据日本共同社报道称，24日从数名消息人士处获悉，山口那津男目前正在就同习近平于25日在人民大会堂举行会谈进行最终协调。山口携首相安倍晋三的亲笔信，争取促进尽快举行日中首脑会谈。 copyright 进入日本

根据中方发布的消息，24日，外交部长杨洁篪以及中共中央对外联络部部长王家瑞分别会见了山口那津男。

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杨洁篪在会见时指出，发展长期稳定的中日关系符合双方根本利益，中方重视中日关系，主张在中日四个政治文件精神指导下发展两国关系。 本文来自进入日本网

杨洁篪强调，维护中日关系健康稳定大局，需要妥善处理钓鱼岛等两国间的敏感问题。双方应努力通过对话磋商管控和解决有关问题。希望日本新政权奉行积极稳健的对华政策，拿出实际行动，同中方相向而行，为推动中日关系改善发展作出切实努力。

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山口说，日中两国拥有很多共同利益，日中关系对两国而言都十分重要，对亚洲和地区的和平稳定也具有重要意义。公明党一贯主张日中友好，重视发展对华关系，认为双方应通过对话克服两国间存在的分歧，公明党愿在新政权框架下为两国关系改善发展发挥积极作用。

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王家瑞在会见时也积极评价公明党长期以来为中日关系发展所作的积极努力。王家瑞表示，恪守中日四个政治文件精神和原则，，加强中日战略互惠关系，符合中日两国人民的根本利益。中方希望日本执政党和各界有识之士从两国关系大局出发，采取积极行动，克服目前的困难，使两国关系回到正常发展轨道。我们愿弘扬传统，加强同包括公明党在内的日本各政党的友好交流，促进来之不易的中日友好关系。

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山口那津男表示，公明党长期以来始终致力于促进日中关系，愿通过加强与中国共产党的友好交流，为日中关系的改善作出积极努力。

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