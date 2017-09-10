当前位置：进入日本-> 军事-> 战略战术-> 新华社评日防卫白皮书：安倍政府已成当前亚洲“麻烦制造者”

新华社北京8月3日消息，日本内阁2日批准了2016年版《防卫白皮书》。白皮书延续往年做派，继续兜售“中国威胁论”的陈词滥调，无端炒作南海、东海等问题，称中国的行动“令人强烈担忧”，字里行间充斥着对中国的恶意、对中国与邻国关系的挑拨和对国际社会的欺骗。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
拿南海、东海说事是近年来安倍政府的一贯伎俩，也是此次白皮书的“浓墨重彩”之处。问题是，到底是谁在南海、东海上的举动“令人强烈担忧”？恰恰是日本自己。
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在南海，所谓“航行自由”本身就是个伪命题，但日方极尽挑拨离间之能事，妄图把南海的水搅浑，进而从中渔利。从七国集团峰会到亚欧首脑会议，安倍总是抓住一切机会抹黑中国，煽动南海周边国家跟中国作对。 本文来自进入日本网
更不用提东海了。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，但日本政府不顾中方强烈反对悍然“购岛”，日本自卫队加强西南方向军力部署，日方多次炒作中日军机“异常接近”。
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所有这一切表明，恰恰是日本方面在处心积虑谋求“改变现状”，日本才是危险制造者与规则破坏者。究其用心，安倍政府借海洋问题鼓吹“中国威胁论”要一石二鸟：对内，极力使民众产生日本周边危机四伏的错觉，为其松绑军事力量制造口实；对外，妄图拉拢有关国家“围堵”中国，构筑所谓“反华包围圈”。
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众所周知，安倍上台后大搞“历史修正主义”，挑战“河野谈话”“村山谈话”，在舆论上不停为右翼张目，意图否定世界反法西斯战争胜利的成果，挑战战后国际秩序。
在整军备武的道路上，安倍政府更是“刹不住车”。从强行通过《特定秘密保护法》到出台新武器转让三原则，从连年增加防卫支出到大规模“夺岛”军演不断，从重修“日美防卫合作指针”到强行通过解禁集体自卫权的新安保法，安倍这些年动作频频，让西太平洋波涛骤起。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
舆论普遍认为，安倍政府的所作所为表明，日本战后长期坚持的“专守防卫”政策被扫入历史旧纸堆。这引发外界对日本是否改变和平发展道路的强烈质疑。连美国《华尔街日报》都把安倍称为亚洲“最危险的人物”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
然而，日本政府却常常玩“贼喊捉贼”的把戏。日本国内一些政治势力借助所谓“中国威胁论”，加紧兜售自己的“私货”，扩张自己的野心，尤其是为日本重振武备寻找借口。 内容来自进入日本
所以，到底是谁在威胁东亚安全、谁的举动才真正“令人强烈担忧”一目了然：安倍政府已成为当前亚洲的“麻烦制造者”，东京正变为扰乱东亚稳定的新中心。日本《防卫白皮书》一以贯之地颠倒黑白，但却蒙蔽不了世界。
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