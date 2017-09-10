当前位置：进入日本-> 军事-> 战略战术-> 新华社评日防卫白皮书：安倍政府已成当前亚洲“麻烦制造者”

新华社评日防卫白皮书：安倍政府已成当前亚洲“麻烦制造者”

时间: 2017-09-10 00:17 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：孙中山与日本关系再研究兼谈近代中国革命党国家观念的形成与转变如果要拿我们今人的观点来看当年的孙中山，李吉奎教授所说孙中山最初革命时“民族意识是淡薄的”，自然是有道理的。 孙中山与日本关系再研究兼谈近代中国革命党国家观念的形成与转变 （一） 我们从来都被告知，孙中山是“伟大的爱国者”。“爱国”这一概。。。

新华社北京8月3日消息，日本内阁2日批准了2016年版《防卫白皮书》。白皮书延续往年做派，继续兜售“中国威胁论”的陈词滥调，无端炒作南海、东海等问题，称中国的行动“令人强烈担忧”，字里行间充斥着对中国的恶意、对中国与邻国关系的挑拨和对国际社会的欺骗。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

拿南海、东海说事是近年来安倍政府的一贯伎俩，也是此次白皮书的“浓墨重彩”之处。问题是，到底是谁在南海、东海上的举动“令人强烈担忧”？恰恰是日本自己。

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在南海，所谓“航行自由”本身就是个伪命题，但日方极尽挑拨离间之能事，妄图把南海的水搅浑，进而从中渔利。从七国集团峰会到亚欧首脑会议，安倍总是抓住一切机会抹黑中国，煽动南海周边国家跟中国作对。 本文来自进入日本网

更不用提东海了。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，但日本政府不顾中方强烈反对悍然“购岛”，日本自卫队加强西南方向军力部署，日方多次炒作中日军机“异常接近”。

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所有这一切表明，恰恰是日本方面在处心积虑谋求“改变现状”，日本才是危险制造者与规则破坏者。究其用心，安倍政府借海洋问题鼓吹“中国威胁论”要一石二鸟：对内，极力使民众产生日本周边危机四伏的错觉，为其松绑军事力量制造口实；对外，妄图拉拢有关国家“围堵”中国，构筑所谓“反华包围圈”。

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众所周知，安倍上台后大搞“历史修正主义”，挑战“河野谈话”“村山谈话”，在舆论上不停为右翼张目，意图否定世界反法西斯战争胜利的成果，挑战战后国际秩序。

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在整军备武的道路上，安倍政府更是“刹不住车”。从强行通过《特定秘密保护法》到出台新武器转让三原则，从连年增加防卫支出到大规模“夺岛”军演不断，从重修“日美防卫合作指针”到强行通过解禁集体自卫权的新安保法，安倍这些年动作频频，让西太平洋波涛骤起。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

舆论普遍认为，安倍政府的所作所为表明，日本战后长期坚持的“专守防卫”政策被扫入历史旧纸堆。这引发外界对日本是否改变和平发展道路的强烈质疑。连美国《华尔街日报》都把安倍称为亚洲“最危险的人物”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

然而，日本政府却常常玩“贼喊捉贼”的把戏。日本国内一些政治势力借助所谓“中国威胁论”，加紧兜售自己的“私货”，扩张自己的野心，尤其是为日本重振武备寻找借口。 内容来自进入日本

所以，到底是谁在威胁东亚安全、谁的举动才真正“令人强烈担忧”一目了然：安倍政府已成为当前亚洲的“麻烦制造者”，东京正变为扰乱东亚稳定的新中心。日本《防卫白皮书》一以贯之地颠倒黑白，但却蒙蔽不了世界。

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