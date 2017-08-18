当前位置：进入日本-> 军事-> 战略战术-> 日本内阁汇报防卫白皮书 热炒周边安全形势

日本内阁汇报防卫白皮书 热炒周边安全形势

时间: 2017-08-18 09:07 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【新华社北京7月22日电】综合新华社驻外记者报道：日本政府21日批准2015年版防卫白皮书。法国、新加坡、印度、日本等国学者和媒体批评白皮书渲染“中国威胁”及鼓吹安保法案的必要性，认为日本政府这一做法影响地区稳定。 法国中国问题专家、巴黎第八大学地缘政治学博士皮卡尔说，日本政府批准2015年版防卫。。。

据日媒报道，当地时间本月21日上午，日本防卫大臣中谷元在内阁会议上就该国2015年版“防卫白皮书”进行汇报。 内容来自进入日本

据报道，此次报告重点分析了中国在东海及南海地区的动向，称对于中国在南沙群岛修建设施的活动，“国际社会有所担忧”；认为中国在钓鱼岛周边海域的活动“呈现常态化倾向”，对中国巡逻船在钓鱼岛附近巡航表示“关切”。报告还称，日本“抗议并要求中国停止在东海油气田的开发活动”。 内容来自进入日本

另一方面，白皮书提及朝鲜核问题，对于朝方此前试射弹道导弹等行动，日方指其“是(日本)安全保障上的不稳定因素”，表现出“极大关切”。

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对于与韩国争议岛屿(韩称独岛，日称竹岛)问题，白皮书报告在强调日方“主权”的同时，称相关问题目前仍未得到“妥善解决”；而针对打击极端组织“伊斯兰国(IS)”等问题，白皮书则对该组织动向进行了分析，并指其是“国际新型恐怖组织”。

围绕外界普遍关注的日美防卫合作事宜，报告提出将进一步强化双方的军事合作，并称美军冲绳基地搬迁方案是当前“唯一的解决办法”。

韩国政府于7月21日严正抗议日方白皮书报告主张韩日争议岛屿主权，韩国国防部同日召见日本驻韩国武官后藤信久，要求日本对上述表述立即予以纠正。

此次内阁汇报前，之前未获得日本执政党自民党通过的防卫白皮书草案于月初曝光，草案中明确将矛头指向中国在东海南海的活动。针对这些内容，中国外交部已严正表态，指出中国在南沙群岛部分驻守岛礁进行建设完全是中方主权范围内的事，合法、合理、合情；中方在钓鱼岛问题上的立场是一贯和明确的。中方将继续采取必要措施，坚决维护钓鱼岛领土主权。

中方指出，日本不是南海问题当事国，却在南海问题上“上蹿下跳”，到处抹黑中国，刻意制造和渲染紧张局势，其真实意图是为推动在国内进行战后空前的安保政策调整，寻找和制造借口。

中方再次敦促日方深刻汲取历史教训，在军事安全问题上谨言慎行。立即停止炒作南海问题，立即停止对中方的无理指责，，并为通过对话妥善解决钓鱼岛问题作出努力。

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