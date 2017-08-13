当前位置：进入日本-> 军事-> 战略战术-> 海外舆论及专家学者认为：日本防卫白皮书影响地区稳定

海外舆论及专家学者认为：日本防卫白皮书影响地区稳定

时间: 2017-08-13 17:33 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：国际在线报道（记者 杨琼）：日本防卫省８日发布２０１７年度《防卫白皮书》，其中充斥着对中国军队的恶意抹黑和对国际社会的公然欺骗。中国国防部新闻发言人吴谦当天发表谈话表示，中国军队对此坚决反对，并向日方提出严正交涉。 日方这份白皮书再次借助海洋安全问题鼓吹“中国威胁论”，渲染日本安全保障环境日趋严峻。。。

【新华社北京7月22日电】综合新华社驻外记者报道：日本政府21日批准2015年版防卫白皮书。法国、新加坡、印度、日本等国学者和媒体批评白皮书渲染“中国威胁”及鼓吹安保法案的必要性，认为日本政府这一做法影响地区稳定。 内容来自进入日本

法国中国问题专家、巴黎第八大学地缘政治学博士皮卡尔说，日本政府批准2015年版防卫白皮书，威胁整个地区的战略稳定，将影响二战后世界获得的和平成果。

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他认为，日本曾对中国实施帝国主义侵略，但日本至今没有做好对历史的反省工作。二战后，德国与纳粹主义彻底决裂，并且将其视为犯罪；而某些日本领导人却一直否认历史事实，，并试图改变日本和平宪法。

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皮卡尔说，修改和平宪法的目的是允许派遣日本军队到境外，来帮助它的盟友。对于日本公众来说，修改和平宪法是“违宪行为”，是日本民主的一个污点。

马来西亚总理前政治秘书、新加坡南洋理工大学高级研究学者胡逸山说，安倍政府为了纵容日本右翼势力崛起，将中国树为假想敌，因此日本防卫白皮书渲染“中国威胁”。通过这一做法，安倍政府希望达到增加财政预算的目的，同时为日本的修宪捏造所谓的论据。

印度《全球对话》季刊社长曼莫哈兰认为，日本最近出台新的安保法和防卫白皮书表明，日本正从战后的和平政策立场倒退。当世界各国都日益寻求和平环境提高民生之时，日本放弃并改变一度遵循的写入宪法的和平主义政策是令人失望的。

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