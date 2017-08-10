当前位置：进入日本-> 军事-> 战略战术-> 中国国防部坚决反对日《防卫白皮书》恶意抹黑中国军队

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中国国防部坚决反对日《防卫白皮书》恶意抹黑中国军队

时间:2017-08-10 17:41来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日新版防卫白皮书鼓吹“中国威胁” 安倍野心藏不住！介绍：为什么日本要在这么一家“采取明晰的、对抗性姿态的组织”身上砸那么多钱呢？在《星期日泰晤士报》看来，日本这是“眼红”了，报道说，日本大使馆的这一行为显露出日本对中英关系“黄金时代”忧心忡忡。《星期日泰晤士报》 的这种判断可能还不全面，这其实还凸显了日本对于抹黑中国、破坏中国形象的险恶用心，要知道，从。。。

　　

国际在线报道（记者 杨琼）：日本防卫省８日发布２０１７年度《防卫白皮书》，其中充斥着对中国军队的恶意抹黑和对国际社会的公然欺骗。中国国防部新闻发言人吴谦当天发表谈话表示，中国军队对此坚决反对，并向日方提出严正交涉。

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日方这份白皮书再次借助海洋安全问题鼓吹“中国威胁论”，渲染日本安全保障环境日趋严峻，为安倍政府延续扩张性防卫政策背书。中国国防部发言人吴谦对此回应：“日方妄称‘中方在东海和南海基于自身主张试图改变现状，已成为国际和地区共同担忧事项’。事实上，改变现状、引发国际社会忧虑的恰恰是日方自己。众所周知，日方调整军事安全政策，试图修改和平宪法；日方大力扩充军备，进行针对性很强的军事部署；日方作为域外国家，极力插手南海事务。种种行径，哪一项不是改变现状？！哪一项不是危害地区和平稳定？！哪一项不是国际社会的共同担忧事项？！” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

吴谦认为，日方不断重复谎言背后的居心，值得国际社会高度警惕，“日方还‘睁着眼睛说瞎话’，质疑中国军力发展走向，指责中国国防和军事政策缺乏透明度。中国坚定奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略，积极扩大军事交往，广泛参与维和、护航和人道主义救援行动，充分展示了负责任大国军队的良好形象和责任担当。日方为何对上述事实视而不见？为何不断重复谎言欺骗国际社会？其背后究竟有何用心？这值得国际社会高度警惕。”

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这位中国国防部发言人再次重申钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，“日方还说什么中方公务船频繁‘侵入日领海’，一个最根本的事实是，，钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，这有着充分的历史和法理依据。中方在本国领海的正当合法活动将会常态化进行。” 内容来自进入日本

吴谦强调，中方再次敦促日方反思历史，尊重事实，停止对华无端指责，停止欺骗国际社会，不要在错误的道路上越走越远。

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针对日本发布新版《防卫白皮书》再次鼓吹“中国威胁论”，中国外交部长王毅8日在即将结束东亚合作系列外长会离开菲律宾马尼拉前对此回应：日本是老调重弹。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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后文海外舆论及专家学者认为：日本防卫白皮书影响地区稳定导读：【新华社北京7月22日电】综合新华社驻外记者报道：日本政府21日批准2015年版防卫白皮书。法国、新加坡、印度、日本等国学者和媒体批评白皮书渲染“中国威胁”及鼓吹安保法案的必要性，认为日本政府这一做法影响地区稳定。 法国中国问题专家、巴黎第八大学地缘政治学博士皮卡尔说，日本政府批准2015年版防卫。。。
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