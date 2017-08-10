当前位置：进入日本-> 军事-> 战略战术-> 日新版防卫白皮书鼓吹“中国威胁” 安倍野心藏不住！

日新版防卫白皮书鼓吹“中国威胁” 安倍野心藏不住！

时间: 2017-08-10 17:39 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：据央视新闻客户端消息，日本政府8日举行内阁会议，批准2017年版《防卫白皮书》。这份白皮书再次借助海洋安全问题鼓吹“中国威胁论”，渲染日本安全保障环境日趋严峻，为安倍政府延续扩张性防卫政策背书。对此，即将结束东亚合作系列外长会的中国外交部长王毅在离开马尼拉前说：日本是老调重弹。 日本新任防卫相小野。。。

为什么日本要在这么一家“采取明晰的、对抗性姿态的组织”身上砸那么多钱呢？在《星期日泰晤士报》看来，日本这是“眼红”了，报道说，日本大使馆的这一行为显露出日本对中英关系“黄金时代”忧心忡忡。《星期日泰晤士报》 的这种判断可能还不全面，这其实还凸显了日本对于抹黑中国、破坏中国形象的险恶用心，要知道，从历史上看，日本抹黑中国、对华搞舆论战是有传统的，最早甚至可以追溯到甲午战争期间，所以这件事只不过是“冰山一角”罢了。 copyright 进入日本

远的不说，就拿近些年来的例子来看，日本对华“舆论战”一刻都没有松懈过。比如在中日领土争端问题上，早在2013年，日本政府就召集各路专家，组成“领土主权内外传播有识之士恳谈会”。该组织同年发表了研究报告《强化战略传播》，该报告强调，为获得国际舆论的理解，必须全面改革宣传战略，强化针对第三国国民的信息传播活动。

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日本《产经新闻》也曾报道过，日本当局为了强化针对中韩的“舆论攻势”，将加强官民联手，由政府向民间智库等研究机构提供补助金，资助在领土主权、历史认识等方面的研究和传播，仅此一项，就在2017财年预算案中列入了5亿多日元。2016年，日本自民党更是通过一项决议，要求安倍政府在历史和领土问题上加大对外战略传播的力度和资金支持。决议特别要求日本海外使领馆加大安保等领域议题的“战略传播”。

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而大肆渲染所谓的“中国威胁论”更是成为日本谋求突破“和平宪法”的借口，，近年来无论是《防卫白皮书》中、官方智库的涉华研究报告中，还是安倍及其内阁成员的国会答辩中，“中国极速推进军扩”、“周边安全形势严峻”等内容随处可见，日本自己说了不够，还要去收买别人跟着自己说瞎话，政界、传媒界、学界各处“小动作”不断，“亨利·杰克逊协会”不是第一家，也不会是最后一家。

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安倍政府一方面声称要改善中日关系，一方面又在背后搞这样那样的“小动作”，不禁使人怀疑日本到底有几分诚意？不过，日本这样的做法是枉费心机的，还不如换个思路，切切实实地做些互利共赢的事吧！正如中国外交部发言人说的那样，“中方敦促日方切实端正对华认识，多做有利于中日关系改善的事，而不是相反”。（成珞） 进入日本，www.wokou.net.cn

2017-02-17 07:39:14 来源： 解放日报 本文来自进入日本网

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