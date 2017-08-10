当前位置：进入日本-> 军事-> 战略战术-> 日本2017年版防卫白皮书再鼓吹“中国威胁” 王毅：老调重弹

日本2017年版防卫白皮书再鼓吹“中国威胁” 王毅：老调重弹

时间: 2017-08-10 17:37 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：国防部发言人批驳日本《防卫白皮书》 2016-08-02 19:50:00 来源：央广军事 分享到： 央广网北京8月2日消息 （记者陈欣）日本防卫省8月2日发表2016年度《防卫白皮书》，妄议中国正当合理的国防和军队建设，无端炒作南海、东海等问题。国防部新闻发言人吴谦就此发表谈话。 吴谦指出，在南。。。

据央视新闻客户端消息，日本政府8日举行内阁会议，批准2017年版《防卫白皮书》。这份白皮书再次借助海洋安全问题鼓吹“中国威胁论”，渲染日本安全保障环境日趋严峻，为安倍政府延续扩张性防卫政策背书。对此，即将结束东亚合作系列外长会的中国外交部长王毅在离开马尼拉前说：日本是老调重弹。

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日本新任防卫相小野寺五典（截图自日本共同社网站）

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据日本共同社报道，日本政府于今日（8日）举行内阁会议批准2017年版《防卫白皮书》，新任防卫相小野寺五典在会议上作了报告。

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这版《防卫白皮书》主要涉及朝核、日美共同防卫、日韩争议岛屿、日俄争议岛屿等多项议题，同时也再借海洋安全问题、台海局势等问题老调重弹，鼓吹“中国威胁论”，渲染日本安全保障环境日趋严峻，为安倍政府延续扩张性防卫政策背书。

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据了解，白皮书中涉华部分篇幅较2016年有增无减，长达34页，并且提高了中国威胁的等级。

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白皮书谈到，中国海军航母辽宁舰在2016年12月首次驶入西太平洋，其认为这展示了“（中国海军）海上战斗能力的提升，以及向更远方投送战力能力的提升”。白皮书还指出中国海军舰艇的活动趋于扩大，在日本海的活动也有可能更加活跃。

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而据白皮书统计指出，2016年度日本航空自卫队针对中国飞机的紧急升空达851次，创历史新高。

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针对上述中国海军的活动，白皮书称“对于中国给日本和国际社会安全保障环境造成的影响感到强烈担忧”， 这一表述较2016年版“存在令人强烈担忧的一面”程度有所加深。

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国防部发言人杨宇军（图自国防部官网） copyright 进入日本

对于日本方面的“关切”，尤其是辽宁舰前出西太平洋进行例行性训练事务问题，中国国防部发言人杨宇军早在去年12月29日例行记者会上就做出了回应：辽宁舰首次远海训练只是实现了一个小目标，期待辽宁舰实现更大的目标。 进入日本，www.wokou.net.cn

在谈及日本军舰对辽宁舰进行跟踪监视的问题，杨宇军直言，爱美之心人皆有之，辽宁舰既威武又漂亮，有的人对它感兴趣，远观也好，偷窥也罢，，只要不违反相关法律，不妨碍航行的安全和自由，我们也不在乎。

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同时该白皮书也关注到了两岸局势，在对两岸军力进行了比较分析之后指出，两岸军事平衡已朝向对中国大陆有利的方面变化，可以看出有差距年年扩大的倾向。

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在国防开支上，大陆中国持续高水准地提高国防军费，而台湾近20年来的军费几乎持平，2016年时大陆公布的国防军费已经达到台湾军费的15倍左右。 copyright 进入日本

陆军方面，虽然大陆拥有压倒性的兵力，但白皮书认为大陆对于“侵略攻击”台湾本岛的能力，目前还有限。不过近年来，大陆着手打造大型登陆舰等，登陆能力已显著提高中。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

海空军力方面，大陆不仅在数量方面具压倒性的优势，在原本台湾占优势的质量方面，近来大陆的海空军力也在急速增强。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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白皮书对两岸军力多有着墨。（图自台媒）

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在导弹攻击能力方面，台湾正在改造PAC-2和PAC-3型爱国者防御导弹，同时准备导入新的PAC-3, 大陆已拥有许多将台湾纳入射程的短程导弹，一般认为，台湾欠缺因应来自大陆导弹的手段。 内容来自进入日本

白皮书也表示，军事能力的比较不应该只从武力、装备性能以及数量去判断，应从假想的军事作战目的、样貌以及运用态势、要员的训练度、后方支援体制等各方面要素来判断。

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最后面，日本方面据此认为，今后必须注意两岸军力的强化、美国对台军售、台湾主力装备的自主开发等问题的动向。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

在两岸关系问题上，中国政府的立场和原则是一贯而明确的，台湾问题是中国的内政，不容任何外国势力干涉。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

外交部多次对外回应表示，世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国，中国的主权和领土完整不容分割。包括日本、美国在内的国家，无论是在对台军售问题上，还是在其他问题上，都应该恪守一个中国原则，妥善处理涉台问题，以实际行动支持两岸关系和平发展。

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日本自卫队（资料图）

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据了解，《防卫白皮书》原定本月1日在内阁会议上汇报，但由于前防卫相稻田朋美辞职，“卷首语”部分改为3日内阁改组后就任防卫相的小野寺五典，因此推迟到8日作了报告。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

而在这版白皮书中，详细记述了去年11月日本内阁会议决定赋予赴南苏丹执行联合国维和行动（PKO）任务的陆上自卫队部队基于安全保障相关法的“驰援护卫”新任务的经过。不过，白皮书并未提到导致稻田朋美辞职下台的PKO部队日报隐瞒问题。

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对于日本2017年版的《防卫白皮书》，即将结束东亚合作系列外长会的中国外交部长王毅在离开马尼拉前做出回应说：日本是老调重弹。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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