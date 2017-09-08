当前位置：进入日本-> 科技-> 宇宙开发-> 美媒：日本是亚洲头号太空军事强国 别总盯中国

美媒：日本是亚洲头号太空军事强国 别总盯中国

时间: 2017-09-08 14:40 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：北京时间5月6日13时21分，在推迟整整24小时之后，美国太空探索技术公司SpaceX的猎鹰9号火箭，在佛罗里达州卡纳维拉尔角航天发射场成功发射日本的JCSAT-14通讯卫星，并再次测试一级火箭海上回收。JCSAT-14部署在离地面3.6万千米的地球同步静止轨道，这也是第一次从高轨卫星发射任务回收。。。

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环球网综合报道：据美国《福布斯》网站5月30日报道，军用及民用航天技术的模糊界定大大影响了人们对亚洲各国航天实力的判断。在太空军事发展方面，日本是不可小视的太空强国。

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报道称，日本是一只值得关注的太空“潜力股”。文章称，近期中国太空实力备受全球关注。而事实上，日本才拥有亚洲最强大的太空对抗能力。模糊的军用民用航天技术界限，使得日本即使在和平爱好者与宪法的双重监督下，还是呈现出强大的军事能力。

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实际上，要想在太空技术中彻底区分民用领域和军用领域存在一定难度，并且90%的技术可同时应用于两个领域。比如，一个能让你快速找到城市另一端新开张餐厅的导航系统同时也能指挥炸弹飞入既定发射区域。同时，一枚承载燃料的卫星火箭也能搭载核弹头。这意味着各个国家可以在发展民用和商用太空技术的伪装下，扩展太空军事实力。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

报道称，日本政府曾就朝鲜发射科学研究卫星发起抗议。日本怀疑朝鲜以科学研究为由，进行洲际弹道导弹(ICBM)技术实验。然而在二战后，日本也同样利用“伪装”方式进行液体固体燃料火箭实验，其中包括“艾普斯龙”号运载火箭实验。文章表示，是运气和周密的计划帮助日本躲过国际社会的“监视”，发展与其他亚洲国家同等水平的太空军事技术。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

同时，美国的做法更具典型性，美国的军工企业可以将防御用途的反导拦截器临时打造为攻击性反卫星武器。这种技术就用于美国海军“宙斯盾”导弹防御系统。事实证明，军民两用太空技术研发方式将会被延续，其趋势值得关注。

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(责任编辑：张海桐) 原标题：美媒：日本是亚洲头号太空军事强国 别总盯中国

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