当前位置：进入日本-> 科技-> 宇宙开发-> 日本卫星量子通信实验成功 性能却落后中国10倍

日本卫星量子通信实验成功 性能却落后中国10倍

时间: 2017-08-11 11:10 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【原标题】日本超小型卫星量子通信实验成功 通讯技术再次向前一大步—来源:中国青年网—编辑:王静 日本超小型卫星量子通信实验成功 通讯技术再次向前一大步 相关研究成果已发表在英国《自然光子学》月刊网络版上。 此前，中国在量子通信技术方面也实现突破。据新华社6月16日消息，中国科学家15日（当地时间）。。。

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可以看出很复杂，基本就是在卫星上面搭了一遍实验室平台上的光路。

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日本量子卫星示意图：

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三、日本量子卫星严重压缩了重量，导致其实验结果差我国的量子卫星的不是一丁半点。他们也就是勉强实现误码率低于百分之五的安全阈值，在文章中他们展示了测量的一分钟的数据，可以看到只有其中12秒是勉强小于百分之五的。

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我国量子卫星的数据如下： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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在275秒范围内，都是远小于安全阈值百分之五。 进入日本，www.wokou.net.cn

并且没有在文章中找到日本他们的密钥码率有多少，估计是低到没有办法展示。只是他们在文章的最后部分说到，未来经过一系列的改进之后，可能能达到10~100 bit/s。 进入日本，www.wokou.net.cn

我国量子卫星的密钥码率数据如下：

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可以看出，，都是远好于未来他们改进之后的结果的。 copyright 进入日本

四、卫星能完成的任务是不一样的。日本的只能做最简单的单光子量子秘钥分发，而，我国的量子卫星上面携带了纠缠源，前段时间做的超过1200公里纠缠分发的实验以封面形式发表在了最顶级期刊之一《科学》上。 进入日本，www.wokou.net.cn

最近又在arxiv上挂出了他们做的卫星和地面之间的量子隐形传态实验：

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[1707.00934] Ground-to-satellite quantum teleportation

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五、两国量子卫星的发展前景是不一样的。 copyright 进入日本

日本他们在文章的最后讨论部分写了这样的话： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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他们这种微型卫星想再做进一步的提高是非常困难的。

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而，我国的量子卫星这篇文章最后的讨论部分是这样的：

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说的是，近地轨道的量子卫星有一些缺点，所以准备在未来发射更高轨道的量子卫星，同时需要望远镜系统，波前矫正系统等方面进行优化。并且还准备大幅提高抗干扰能力，使其能在白天也能够工作。 copyright 进入日本

这篇文章的结尾是这样的： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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综上所述， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本量子卫星基本上就是，“快看，我用50千克重量的卫星就实现了误码率小于百分之五”。 本文来自进入日本网

我国的量子卫星是，“我才不关心卫星有多重，我的目标是星辰大海”。

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