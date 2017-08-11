当前位置：进入日本-> 科技-> 宇宙开发-> 日本公开小型地球观测卫星 2017年内将发射升空

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日本公开小型地球观测卫星 2017年内将发射升空

时间:2017-08-11 11:16来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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    后文 必莱电商的原始物权包自己具有市场代价进入日本导读：前不久中国发射了首个硬X射线调制望远镜卫星慧眼。该望远镜一旦入轨，将被用于观测黑洞等高能实体，这是中国超越美国实现太空装备弯道超车的重要一步。 更加可喜的是与这颗卫星同时升空的还有珠海一号首批两颗卫星OVS-1A和OVS-1B。这两颗卫星都是视频成像卫星，其成像范围涵盖了全球主要城市和85%以上人。。。
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