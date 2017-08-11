当前位置：进入日本-> 科技-> 宇宙开发-> 日本公开小型地球观测卫星 2017年内将发射升空

日本公开小型地球观测卫星 2017年内将发射升空

时间: 2017-08-11 11:16 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：11:11 南国有书香 花城有诗意 八月羊城，书香正浓。从昨日起为期5天，羊城读书人又迎来一年一度的盛大读书节——2017南国书香节暨羊城书展在琶洲展馆举行。这次书香节的年度主题是“把读书作为一种生活态度”，各项阅读活动、名家访谈吸睛无数。[详细] 11:11 南国书香节为广州带来满城书香 南国书。。。

香港流感致327人死亡 专家：严重程度堪比SARS系误读 内容来自进入日本 据中国之声《新闻纵横》报道，今夏，香港特区流感疫情严重，并持续出现一定数量的流感相关严重病例和死亡个案。”除香港外，深圳市疾病预防控制中心近日发布消息称，深圳已连续三周发布最高级(I级)流感指数预警。[详细] 进入日本，www.wokou.net.cn 08-10 11-08央广网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

一个瑶族家庭的脱贫之路 8月8日，谢三英走在瑶山瑶族乡拉片移民新村内。2012年，她从大山之中搬迁至瑶山瑶族乡拉片移民新村，并依托当地旅游开发的优势，与丈夫一起加入当地的旅游公司。[详细] 日本最新动态-www.wokou.net.cn 08-10 13-08新华社 日本最新动态-www.wokou.net.cn

揭秘“夹神族”：抓娃娃不在乎结果过程最重要 内容来自进入日本 借助移动支付技术的快速普及，原本只在电玩城里当“配角”的抓娃娃机，，如今也大步走出游戏厅，分布在商场电影院、餐厅过道、精品超市，甚至写字楼的任意楼层。” 小娟是李洋的“夹友”，和李洋相比，小娟抓娃娃的热情也毫不逊色。[详细] 内容来自进入日本 08-10 08-08北京晚报 内容来自进入日本

宇航员拍摄台风“奥鹿” 静止画面蕴含惊人力量 据美国宇航局网站消息，国际空间站宇航员日前拍摄了超级台风“奥鹿”的图片，称其规模惊人，几乎在太空中也能感受到它的力量。(图片来源：NASA) 美国宇航员兰迪·布雷斯尼克(Randy Bresnik)所发布的这张照片，拍摄于8月1日，西北太平洋上空。[详细] 日本最新动态-www.wokou.net.cn 08-10 08-08中国新闻网 内容来自进入日本

美芝加哥再现枪击案 枪手警局附近行凶致1死6伤 警方在枪击现场调查。海外网8月10日电当地时间周二（8日），美国芝加哥再次发生严重枪击事件。[详细] 本文来自进入日本网 08-10 13-08海外网 本文来自进入日本网

通讯：首部德汉法律词典出版促进两国交流 “编撰一部德汉法律语言专业工具书，以满足中德法律交流不断深入的需要，是我十余年来的一个夙愿，”中国日耳曼学者周恒祥对新华社记者说。周恒祥编撰的《德汉法律词典》８日在德国首发。[详细] 本文来自进入日本网 08-10 13-08新华社 copyright 进入日本

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