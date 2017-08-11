当前位置：进入日本-> 科技-> 宇宙开发-> 精密定位：日本将发射日版GPS卫星“引路”3号

精密定位：日本将发射日版GPS卫星“引路”3号

时间: 2017-08-11 11:13 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：可以看出很复杂，基本就是在卫星上面搭了一遍实验室平台上的光路。 日本量子卫星示意图： 三、日本量子卫星严重压缩了重量，导致其实验结果差我国的量子卫星的不是一丁半点。他们也就是勉强实现误码率低于百分之五的安全阈值，在文章中他们展示了测量的一分钟的数据，可以看到只有其中12秒是勉强小于百分之五的。 我。。。

11:11 南国有书香 花城有诗意

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八月羊城，书香正浓。从昨日起为期5天，羊城读书人又迎来一年一度的盛大读书节——2017南国书香节暨羊城书展在琶洲展馆举行。这次书香节的年度主题是“把读书作为一种生活态度”，各项阅读活动、名家访谈吸睛无数。 [详细] 本文来自进入日本网

11:11

南国书香节为广州带来满城书香

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南国书香节展馆 2017年南国书香节暨羊城书展今日在琶洲展馆正式开罗。本届书香节以“把读书作为一种生活态度”为年度口号，参展面积4万平方米，将举办活动240多场次，出席名人嘉宾300多名。值得一提的是，“书香之夜”活动作为本届书香节文化活动的重中之重。今年书展还设置了新媒体直播间，包括南方+、触电新闻、网易新闻等新媒体都被引入书展。 [详细]

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11:09

80后夫妻给孤贫学生的别样假期

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广州有一对80后夫妻，他们有两个可爱的儿子，，几乎每个月都“月光”，但仍会接粤西的孤贫学生来家过寒暑假，这个“习俗”已坚持了两年。从农村来到城市，为了让孩子们开阔视野，他们愿意承担孩子的安全风险。这其中，不少朋友伸出援手，有的带孩子们出去玩，有的送上“水果金”，让他们感动不已。 [详细] 进入日本，www.wokou.net.cn

11:06

手机小哥：拼“手力”还拼“脚力”

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“一天能为十个人修好手机，看到每一个客户笑容满面，这种成就感是从别处得不到的。” [详细] 内容来自进入日本

10:57

问道古码头 沧桑已百年

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在久远的过去，由于陆路建设不发达，流溪河成为广州北部的重要商道，载着农产品的小船从源头附近的良口镇出发，经过今天白云区的蚌湖、竹料、钟落潭等地，最后来到省城，沿河也因此兴起了墟市和村落。 [详细]

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11:03

5岁就学编程，别期待太高

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编程技能培训走向“低龄化”。本报记者走访发现，专门针对5岁至12岁甚至更小的孩子开办的编程班、专为少儿撰写的编程书籍在市面上出现并逐渐火爆起来。 [详细] 进入日本，www.wokou.net.cn

10:46

晨汇丨网购广九直通车票下月起可在东站取

广州警方通报一起伤害案件 ；暨大申请变更地铁站名 ；河源新建公园 凿出一窝恐龙蛋 ；广州恒大5分领跑积分榜 >>详细 [详细] 内容来自进入日本

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