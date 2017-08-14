当前位置：进入日本-> 军事-> 武器装备-> 俄向解放军推销最先进卡

俄向解放军推销最先进卡

时间: 2017-08-14 23:48 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：仅从发展航母上就可以看出日本某些军政要员的心迹。日本在二战战败后，一直企图幻想继续拥有和发展航母，在亚太逞强称霸。1952年，以《新日本海军再建案》筹划8000吨级航母，因美国反对未成。1959年再度以《第二次防卫力区务计划》推出14000吨级直升机航母，因太露骨在政府内部被否决。实际从1954年。。。

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俄向解放军推销最先进卡-226T等直升机

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作者：Grace

2013-11-20 17:00:11

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导读：楚秀网讯：据报道，就中国的航母计划而言，歼15上天和卡31这些直升机的引进都是航母舰载机的开端。俄罗斯的卡31对于小航母来说就够了，但是对于中大型的航母，辽宁号6万多吨都是更要大的，，要用直升机预警机也是远远... 进入日本，www.wokou.net.cn

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楚秀网讯：据报道，就中国的航母计划而言，歼15上天和卡31这些直升机的引进都是航母舰载机的开端。俄罗斯的卡31对于小航母来说就够了，但是对于中大型的航母，辽宁号6万多吨都是更要大的，要用直升机预警机也是远远不够的，现在还是主要是一个过渡的时期。后来因为经费有限所以才变成卡31。据俄罗斯军工综合体网站11月19日报道，“俄罗斯直升机”控股集团近日向中国交付的4架米-171E新型直升机由公司旗下的乌兰乌德航空制造厂生产，配备了许多能够提升直升机在高山条件下工作效能的设备。这批米-171E使用增大功率的VK-2500发动机和Safir辅助动力装置，安装改进型传动装置、搜索探照灯、内置油箱和空降人员座椅，装卸台和右侧活动门则能使米-171E直升机更加有效地执行运输任务。

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