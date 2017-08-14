当前位置：进入日本-> 军事-> 武器装备-> 俄向解放军推销最先进卡

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导读：楚秀网讯：据报道，就中国的航母计划而言，歼15上天和卡31这些直升机的引进都是航母舰载机的开端。俄罗斯的卡31对于小航母来说就够了，但是对于中大型的航母，辽宁号6万多吨都是更要大的，，要用直升机预警机也是远远... 进入日本，www.wokou.net.cn
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据俄罗斯军工综合体网站11月19日报道，“俄罗斯直升机”控股集团近日向中国交付的4架米-171E新型直升机由公司旗下的乌兰乌德航空制造厂生产，配备了许多能够提升直升机在高山条件下工作效能的设备。这批米-171E使用增大功率的VK-2500发动机和Safir辅助动力装置，安装改进型传动装置、搜索探照灯、内置油箱和空降人员座椅，装卸台和右侧活动门则能使米-171E直升机更加有效地执行运输任务。
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责任编辑：叶琼琼
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