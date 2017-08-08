当前位置：进入日本-> 军事-> 武器装备-> 组图：日本疯狂扩军 购5种新型战机对阵中国

组图：日本疯狂扩军 购5种新型战机对阵中国

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组图：日本疯狂扩军 购5种新型战机对阵中国

2013-12-17 08:39:00 来源： 环球网 暂无网友评论 内容来自进入日本

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核心摘要： 按照计划，日本还将在原有42架的基础上为航空自卫队再购买28架F-35战斗机、同时还有4架预警机和3架空中加油运输机。美军新型运输机MV-22“鱼鹰”在日本海上自卫队“日向”号护卫舰上首次进行了起降训练

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按照计划，日本还将在原有42架的基础上为航空自卫队再购买28架F-35战斗机、同时还有4架预警机和3架空中加油运输机。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据日本NHK电视台12月15日报道，日本防卫省近期公布了“中期防卫力整备计划”的主要内容。这份新计划中提出，在今后的5年间，针对中国海洋活动范围不断扩大的现状，，为强化“离岛防卫”，日本除了为陆上自卫队部署52辆水陆两栖装甲车外，还将引进17架MV-22“鱼鹰”运输机。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据悉，日本政府将于17日举行的内阁会议上正式敲定该计划，并决定2014年度开始今后5年内的防卫费用预算。

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在此之前，日本防卫省对加入“中期防卫力整备计划”的军事装备进行了汇总。除52辆水陆两栖装甲车之外，为使军队迅速展开行动，将引进17架新型运输机MV-22“鱼鹰”。

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与此同时，为强化“西南海域”的警戒和监视活动，日自卫队还计划购入3架美军“全球鹰”无人侦察机。 本文来自进入日本网

此外，日陆自在削减坦克及火炮数量的同时，还计划引进99辆搭载有新型火炮的全新轮式装甲车。预计日本今后5年间将投入约24.67万亿日元(约合人民币1.45万亿元)防卫费用。不过，鉴于目前日本防卫相关费用总额为23.97万亿日元，在日本政府财政改革控制预算的压力下，日防卫省为确保资金来源，需要设法筹措约7000亿日元。(实习编译：李迪 审稿：王欢)

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