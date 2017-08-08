当前位置：进入日本-> 军事-> 武器装备-> 日美印启动海上联合军演

日美印启动海上联合军演

时间: 2017-08-08 08:49 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：资料图：日本海上自卫队的4艘准航母：左上及右上：日向级（Hyuga-class）直升机驱逐舰日向号（Hyuga DDH-181）、伊势号（Ise DDH-182）。左下及右下：出云级（Izumo-class）直升机驱逐舰出云号（Izumo DDH-183 ） 、加贺号（Kaga DDH-184）。。。。

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2016-06-11 09:22:40 来源：新华社 编辑：jxnews 作者：沈红辉刘秀玲

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新华社东京6月10日电（记者沈红辉刘秀玲）日本、美国和印度三国海军10日在位于九州地区长崎县的驻日美军佐世保基地，启动代号为“马拉巴尔2016”的海上联合军事演习。 本文来自进入日本网

据日本媒体报道，日本海上自卫队“日向”号直升机驱逐舰、美军“约翰？斯坦尼斯”号核动力航空母舰和印军一艘导弹驱逐舰等参加为期一周的演习。 内容来自进入日本

报道说，日美印参加演习的部队将首先举行交流活动，14日起正式出海在佐世保至冲绳东部的海域进行演习，至17日结束。演习项目包括反潜战、水面战、防空战、海上搜救训练等。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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