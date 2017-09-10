当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> SNK推拳皇动画 被收购的日本游戏公司也“泛娱乐”？

SNK推拳皇动画 被收购的日本游戏公司也“泛娱乐”？

时间: 2017-09-10 19:58 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：近日，日本的调查网站发起了“说说对人生有用的游戏经验”的网络问卷。调查收到了超过一千份的问卷，其中有不少玩家耳熟能详的作品。不知道他们的回复是否能引起玩家们的共鸣呢？ -RPG类 《勇者斗恶龙》系列 懂得了只要有付出就会有回报。(47岁/男性) 学到了做任何事一点点积累经验都是很重要的。(27岁/。。。

从没想到拳皇会以国产动画的形式回归。 copyright 进入日本

八神庵、草薙京、卢卡尔……你很快就能再次看到这些熟悉的角色了。

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日前，SNK 中国正式宣布，将推出一部拳皇系列的 3D CG 动画季播剧。作品定名为《拳皇命运》（THE KING OF FIGHTERS: DESTINY），并将在 2017 年夏季上映。

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《拳皇命运》海报

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在官方预告片中，草薙京和二阶堂红丸等角色悉数登场，以 “R” 火漆封印的信件显然来自大 boss 卢卡尔。此外，内地玩家最为熟悉的“大蛇”也在预告中露出真容。 进入日本，www.wokou.net.cn

据该片官网介绍，这部《拳皇命运》的剧情将基本延续《拳皇'94》背景设定——收到拳皇大赛邀请函的各路决斗高手济济一堂，但历经激烈角逐后的他们却发现，这场格斗大赛并非那么简单。

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拳皇是由日本 SNK 电子游戏公司于 1994 年开始推出的格斗游戏系列，这部角色丰富，具有相当故事性的格斗游戏一推出便大受欢迎，与《龙虎之拳》、《街霸》等并称为四大格斗游戏。其后 SNK 几乎每年推出一部，目前其街机上的正统作品已经推出 14 作。 进入日本，www.wokou.net.cn

2000 年左右，系列游戏中的《拳皇'97》和《拳皇’98》在大陆风行一时。时至今日，《拳皇'97》仍被称为大陆地区最流行的经典格斗游戏。

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《拳皇'97》中的格斗画面 copyright 进入日本

除正统街机作品外，该系列还衍生出一大批相同世界观游戏，其中也包括家用机游戏和手游，而游戏形式也开始向冒险类和角色扮演类扩展。

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由于自带故事性，游戏相关漫画、小说也广受欢迎。2005 年，为宣传《拳皇：极限冲击 2》，游戏被改编为 4 集动画短片《拳皇：择日再战》。这部“只是让每一个角色露了个脸”的动画依然了却了不少玩家的心中夙愿。

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《拳皇：择日再战》剧照

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然而，在拳皇系列大获成功的同时，游戏制作方 SNK 却在节节败退。

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由于家用机硬件市场上的错误决策和对 Hyper Neogeo 64 的失败投资，2000 年初，SNK 宣布亏损已达 380 亿日元。2001 年，通过收购和版权转移等方式，SNK 成功完成了债务转移，并于 2003 年成立了名为 SNK Playmore 的全新公司。

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自此之后，除按期补完原有系列之外，这家拥有《拳皇》和《侍魂》等游戏的公司便开始主要依靠出售版权和商标维持运营。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

十年后，全新的《拳皇 13》发售后并未取得预期收益，SNK Playmore 公司再次滑入破产边缘。而这次接盘的，是一家中国公司。 进入日本，www.wokou.net.cn

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《拳皇 13》格斗画面 内容来自进入日本

2015 年 8 月，中国三七互娱网络科技股份有限公司以 6350 万美元收购 SNK Playmore 公司 81.25% 的股权，成为了当时国内文化传媒企业对日本企业最大规模的收购案。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

“拳皇不会有14了，以后大家只能玩《拳皇霸业》了。”收购新闻传出，玩家社区中一片悲声。 本文来自进入日本网

收购时，三七互娱称，这款在中国大陆具有极高知名度的游戏 IP 依然具有极大的挖掘价值，因此收购之后公司将在手游平台持续发力。 本文来自进入日本网

事实上他们正是这么做的。一时间，拳皇 IP 授权的手游层出不穷，甚至盗版横行的模拟器联机的对战平台也获得了官方授权。而比起延续和开发新游戏，授权业务显然更能为公司获得一个稳定的盈利途径，只是对于广大游戏玩家来说，却不一定是一个好消息。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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《拳皇14》中出现了不少中国风画面 copyright 进入日本

2017 年 3 月 14 日，三七互娱发布 2016年财报，报告期内，公司实现营业收入52.48 亿元，同比增长 12.69%。同时，三七互娱也宣布将在游戏的依托下布局泛娱乐产业链，获奖者投资影视、VR 公司。

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2016 年，胜利游戏宣布已经获得 SNK 旗下所有产品的正版授权，并称将与中方公司协同推出一款 SNK 全明星移动游戏；而2016 年8 月发布的《拳皇 14》，虽然建模粗糙，加入了不少中国元素，但因其全系列最强大的参战阵容和与本社其他游戏的联动，依然在 IGN 上获得了 8 分的高分。 copyright 进入日本

而今，除了了卖手游、炒冷饭，SNK 终于又有了一个像样的新动作。 内容来自进入日本

不过，据《拳皇命运》官网可查的信息来看，这部动画好像并不那么乐观。它由龙族动漫、幻维数码、东北新社三家公司合作制作，其中除曾发行《牙狼》的东北新社之外，其余两家都是中国本土动漫公司。至于同样由三七互娱参股的龙族动漫，此前并没有参与类似作品的经历。 进入日本，www.wokou.net.cn

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《拳皇命运》预告片截图 进入日本网（www.wokou.net.cn）

自 1994 年至今，虽然拳皇版权几经易手，但它在玩家心中的分量却是实实在在的。

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2005 年，动画《拳皇：择日再战》上映后，有粉丝在豆瓣中评论，“那些连贯酣畅的动作看得真爽，可惜太短了。还真希望以后有个公司能把整个拳皇系列拍成动画，了却 fans 的多年心愿，在过往的岁月里，KOF 不仅仅是一部游戏而已。”

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20 集的季播动画，这是那个完成粉丝心愿的契机么？答案只能等今夏全网公映时才能揭晓。 copyright 进入日本

只是，拳皇系列似乎已经经不起再一次对情怀的大规模消费了。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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