当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 日本网络问卷调查 网友评选对人生有用的游戏

近日，日本的调查网站发起了“说说对人生有用的游戏经验”的网络问卷。调查收到了超过一千份的问卷，其中有不少玩家耳熟能详的作品。不知道他们的回复是否能引起玩家们的共鸣呢？ copyright 进入日本
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-RPG类
《勇者斗恶龙》系列
懂得了只要有付出就会有回报。(47岁/男性) 进入日本网（www.wokou.net.cn）
学到了做任何事一点点积累经验都是很重要的。(27岁/女性)
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走出迷宫般的新宿站和游戏中攻略迷宫的方法一样。(28岁/男性) 内容来自进入日本
《最终幻想》系列 日本最新动态-www.wokou.net.cn
神话传说中的名词记起来更容易了。(26歳/男性) 进入日本，www.wokou.net.cn
游戏里很多时候会用到英语，加深了在课上学到的英语单词的理解。(27岁/女性) 进入日本，www.wokou.net.cn
《跨越我的尸体》
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这部游戏告诉了我不论是谁的人生都会迎来死亡，需要做的就是大步向前活下去。(25岁/男性) 进入日本网（www.wokou.net.cn）
-动作类 本文来自进入日本网
《怪物猎人》 copyright 进入日本
在公司中很多人都在玩。有了共同话题，很快就能成为朋友了。(24岁/女性)
《马里奥赛车》
在上学的时候总是把朋友叫到家中一起玩，可以说这款游戏扩大了我的朋友圈。(30岁/男性) 进入日本网（www.wokou.net.cn）
《三国无双》 日本最新动态-www.wokou.net.cn
熟悉了角色后，加深了对《三国志》的了解。(30岁/男性) copyright 进入日本
-解谜类 进入日本，www.wokou.net.cn
《俄罗斯方块》
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考虑组合的时候很锻炼思考能力。(31岁/女性)
噗呦噗呦 本文来自进入日本网
学习了“抵消”这个词。(22岁/女性)
-战略及模拟类
《心跳回忆》等攻略女孩子的Galgame 内容来自进入日本
男性们听到什么才会觉得心动，要怎么做才会让男性觉得自己很可爱，在游戏中从男性的视角观察女性后学习到了很多东西。结果比起御宅族，自己在普通的男性中更受欢迎。(25岁/女性) 内容来自进入日本
《模拟城市》
在游戏中一天的时间在几分钟内就过去了，让我觉得自己的人生每天都得过的有意义才行。“(32岁/男性)
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《信长的野望》 进入日本，www.wokou.net.cn
在工作中思考策略的时候，会想起信长的做法。游戏中练习战术和攻略方法都很有意思(57岁/男性)
-其他类 进入日本网（www.wokou.net.cn）
《桃太郎地铁》 copyright 进入日本
玩了之后对日本地理更加熟悉了，在考试时还派上了用场。走向社会后，游戏中学到的各种常识都很有用。(26岁/女性)
人生模拟类桌游
感受到了人生中的大起大落。(46岁/男性) 日本最新动态-www.wokou.net.cn
《美丽文字练习册》
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学到了怎样才能把字写好，自己在写东西的时候也能写出一手漂亮字了。(28岁/女性)
《特打》(
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打字 日本最新动态-www.wokou.net.cn
游戏) 进入日本网（www.wokou.net.cn）
打字速度变得很快了，确实很有用。(24岁/女性) copyright 进入日本
《ドンジャラ》(一种日本的简易麻将) copyright 进入日本
玩了知道自己没有这方面的才能，所以没有去玩帕青哥。因此生活才更加地充实。(30岁/女性)
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