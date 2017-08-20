当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 日本网络问卷调查 网友评选对人生有用的游戏

日本网络问卷调查 网友评选对人生有用的游戏

时间: 2017-08-20 10:47 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：经过春之祭丰厚福利的洗礼，全球唯一正版授权火影忍者网游《火影忍者OL》继续为所有玩家带来全新的版本内容。在新版本中，水、火、雷、土四大主角天赋将迎来新一轮平衡调整，全面丰富玩家的操控对抗维度。与此同时，近期倍受追捧的猿飞日斩【秽土转生】、小南【神之天使】两大强力忍者也将加入到限时忍者招募兑换的阵营。。。

近日，日本的调查网站发起了“说说对人生有用的游戏经验”的网络问卷。调查收到了超过一千份的问卷，其中有不少玩家耳熟能详的作品。不知道他们的回复是否能引起玩家们的共鸣呢？ copyright 进入日本

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-RPG类

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《勇者斗恶龙》系列

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懂得了只要有付出就会有回报。(47岁/男性) 进入日本网（www.wokou.net.cn）

学到了做任何事一点点积累经验都是很重要的。(27岁/女性)

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走出迷宫般的新宿站和游戏中攻略迷宫的方法一样。(28岁/男性) 内容来自进入日本

《最终幻想》系列 日本最新动态-www.wokou.net.cn

神话传说中的名词记起来更容易了。(26歳/男性) 进入日本，www.wokou.net.cn

游戏里很多时候会用到英语，加深了在课上学到的英语单词的理解。(27岁/女性) 进入日本，www.wokou.net.cn

《跨越我的尸体》

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这部游戏告诉了我不论是谁的人生都会迎来死亡，需要做的就是大步向前活下去。(25岁/男性) 进入日本网（www.wokou.net.cn）

-动作类 本文来自进入日本网

《怪物猎人》 copyright 进入日本

在公司中很多人都在玩。有了共同话题，很快就能成为朋友了。(24岁/女性)

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《马里奥赛车》

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在上学的时候总是把朋友叫到家中一起玩，可以说这款游戏扩大了我的朋友圈。(30岁/男性) 进入日本网（www.wokou.net.cn）

《三国无双》 日本最新动态-www.wokou.net.cn

熟悉了角色后，加深了对《三国志》的了解。(30岁/男性) copyright 进入日本

-解谜类 进入日本，www.wokou.net.cn

《俄罗斯方块》

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考虑组合的时候很锻炼思考能力。(31岁/女性)

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噗呦噗呦 本文来自进入日本网

学习了“抵消”这个词。(22岁/女性)

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-战略及模拟类

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《心跳回忆》等攻略女孩子的Galgame 内容来自进入日本

男性们听到什么才会觉得心动，要怎么做才会让男性觉得自己很可爱，在游戏中从男性的视角观察女性后学习到了很多东西。结果比起御宅族，自己在普通的男性中更受欢迎。(25岁/女性) 内容来自进入日本

《模拟城市》

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在游戏中一天的时间在几分钟内就过去了，让我觉得自己的人生每天都得过的有意义才行。“(32岁/男性)

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《信长的野望》 进入日本，www.wokou.net.cn

在工作中思考策略的时候，会想起信长的做法。游戏中练习战术和攻略方法都很有意思(57岁/男性)

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-其他类 进入日本网（www.wokou.net.cn）

《桃太郎地铁》 copyright 进入日本

玩了之后对日本地理更加熟悉了，在考试时还派上了用场。走向社会后，游戏中学到的各种常识都很有用。(26岁/女性)

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人生模拟类桌游

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感受到了人生中的大起大落。(46岁/男性) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

《美丽文字练习册》

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学到了怎样才能把字写好，自己在写东西的时候也能写出一手漂亮字了。(28岁/女性)

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《特打》(

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打字 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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打字速度变得很快了，确实很有用。(24岁/女性) copyright 进入日本

《ドンジャラ》(一种日本的简易麻将) copyright 进入日本

玩了知道自己没有这方面的才能，所以没有去玩帕青哥。因此生活才更加地充实。(30岁/女性)

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