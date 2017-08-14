当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 《火影忍者OL》主角平衡再调整 秽土三代兑换

《火影忍者OL》主角平衡再调整 秽土三代兑换

时间: 2017-08-14 00:31 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：每日看点：火影ol147通关打法 火线精英街头竞速 今天给大家带来的内容有：生死狙击M60拦路虎来袭 M60拦路虎的具体评测；火影忍者ol忍考147土主阵容通关打法；火线精英酷跑新地图街头竞速近点总结；攻城掠地初探轩辕剑另附攻略 推荐一：生死狙击 推荐文章：生死狙击M60拦路虎来袭 M60拦路虎的。。。

经过春之祭丰厚福利的洗礼，全球唯一正版授权火影忍者网游《火影忍者OL》继续为所有玩家带来全新的版本内容。在新版本中，水、火、雷、土四大主角天赋将迎来新一轮平衡调整，全面丰富玩家的操控对抗维度。与此同时，近期倍受追捧的猿飞日斩【秽土转生】、小南【神之天使】两大强力忍者也将加入到限时忍者招募兑换的阵营之中，所有迫切期待与他们迎来亲密相拥的玩家千万不要错过!

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春之祭漩涡玖辛奈上线 压制免疫忍者带来竞技格局更新!

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在清明节前上线的春之祭活动中，《火影忍者OL》带来了血红辣椒漩涡玖辛奈的加入。玩家皆可通过参与活动免费兑换这位强力的人柱力忍者，体验其独有的“压制免疫”全新技能特性。经过近一周的摸索，目前，以漩涡玖辛奈为核心的阵容搭配已全面诞生。玖辛奈定位为小队PVP增益型忍者，免疫回血+掉血加暴击率+压制免疫+追打定身+普攻必定麻痹为她带来了崛起的最强资本。 内容来自进入日本

目前来说，通过玖辛奈的加入，水主叠毒消耗流、风主刷新免疫压制流、土主霸体免疫顶战流等流派皆如雨后春笋般崛起，带来游戏现有竞技格局的大动荡。作为目前唯一一个可以压制免疫的忍者，玖辛奈可以在第二回合破伪免疫达到一直控制对面的作用，但本身需要治疗忍者的辅助，围绕这一思路，相信后续会有更多以玖辛奈为核心的打法被研发而出。 内容来自进入日本

水、雷、火、土四大主角天赋调整 五主迎接新一轮平衡调优

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在3月初妙木山修行玩法上线之时，《火影忍者OL》对风、雷、水三位主角职业平衡进行调整，受到所有玩家的密切关注。时隔一个月，《火影忍者OL》再度对于水、雷、火、土四大主角天赋调整，这将引领玩家进入一个战斗流派新纪元。 copyright 进入日本

新的平衡调整中，水主【掌仙术】增加效果，从原本治疗最低生命单位变为概率医疗2体;【忍术研究】伤害小幅降低，且不再暴击;【自然能量吸收】查克拉恢复量提高至30，忍术成长提升至15%，每回合可触发次数下降至2;【水分身术】查克拉回复量提升至30，一切的调整都将水主拉向团队辅助的位置。

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雷主【暗部奇袭战术]】则增加效果，获得暗部标签，这令雷主在当前版本中获得更好的忍者搭配适配性。火主天赋【火遁·凤仙火术】增加效果，小队内存在胧分身时，冷却降低1，适度增强输出能力。土主【土遁·超岩拳术】护盾量提升30%，【土遁·多重硬化术】目标范围从全小队改为阵营至多9体，护盾量降低至40%，极至强化单体与群战生存能力。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

总体来说，四大主角天赋的再调优将进一步细化玩家不同主角的操控差异，全新的战斗将因他们的成长而再度打响! copyright 进入日本

秽土三代与小南限时招募兑换 强力忍者任你操控!

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在3月，猿飞日斩【秽土转生】与小南【神之天使】带来了阵营忍者的强势崛起。为了助力更多玩家低门槛体验强力忍者的搭配乐趣，在新版本中，限时忍者招募积分将开放兑换猿飞日斩[秽土转生]、小南[神之天使]以及各类突破石，所有玩家皆可在阵营战中体验到该忍者的强势搭配。另外，各类突破石的上架，也将为玩家提升战力的旅程提供更强劲的助力，所有玩家千万不要错过! 日本最新动态-www.wokou.net.cn

新的搭配思路、新的强力忍者，全新的《火影忍者OL》!所有玩家，赶快踏着春日慵懒的气息，在游戏中迎接全新的竞技体验吧!

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《火影忍者ONLINE》是由万代南梦宫授权、CyberConnect2监制、腾讯游戏旗下魔方工作室群制作的，全球唯一正版《火影忍者》网游(微博)，并由原作者岸本齐史老师领衔，集英社、东京电视台、Pierrot组成的监制委员会做最严格的监修，确保《火影忍者OL》是最原汁原味、高品质和符合粉丝期待的火影游戏!游戏独创“COMBO战斗体系”玩法核心，真实还原原著“猪鹿蝶”、“第七班”等羁绊，力求为玩家构建一个最原汁原味、最高品质、自由度最高的火影游戏!

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腾讯游戏，，全球领先的游戏开发和运营机构，国内最大的网络游戏社区。以“用心创造快乐”的理念，腾讯游戏通过在多个产品细分领域的耕耘，对多元化四大平台的打造，致力为玩家提供“值得信赖的”、“快乐的”和“专业的”互动娱乐体验。

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