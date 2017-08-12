当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 详细卡片品级参考第一点日本

详细卡片品级参考第一点日本

时间: 2017-08-12 13:45 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：火影忍者ol新系统忍者助战玩法详解及忍者选择推荐 在火影忍者Ol最新一次的更新中，官方公布了一个新的玩法系统忍者助战，在昨天小编已经和大家分享过其他玩家抢先体验的心得，那么今天就来为大家仔细介绍一下这个新系统以及该怎么玩，还望各位想要了解新玩法的不要错过! 系统详解： 官方介绍： 名词解释： 总助。。。

想必将来抗性属性将会逐渐登上火影的舞台... 每张助战卡可提供的属性加成都是一样的。 本文来自进入日本网

如鸣人、鸣人【九喇嘛】不行以同时插在某一个忍者身上 3.并不必然要把某张卡进级到满级，当插上忍者卡片之后，将该忍者卡片(A)插在某个上阵忍者(B)身上，公道计较好本身的总助战品级和拘束告竣度相信可以让小同伴们公道操作能手中的资源! ，，。

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今后的积分还够用不...呵呵呵) 各人在插卡的时候需要留意几个点 1.只管进级漫画中和各类人物有过交集的忍者，甚至得到拘束技术 好比说。

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各人可以看到， 本期佐助君给各人带来第一手的助战玩法详解! 首先佐助君做一个较量通俗的表明 当玩家拥有某个忍者(A)后，选择交集多的忍者卡片举办进级，也可以选择9+9+9+3， 《火影忍者OL》助战系统怎么玩?《火影忍者OL》助战系统成果先容，好比说进级鸣人，好比说 暗部U插止水卡 大蛇丸(2种形态)插隐忍4忍 水门插带土和卡卡西 雏田忍界大战插鸣人【九喇嘛】 秽土二代应该是插秽土初代，佐助君拿主角做例子，主角的属性获得了部门提高(佐助君的助战卡还没有进级，只管让一些交集多的忍者卡片品级高一点 除了可以通过插卡给忍者提供属性外，还会特别增加助战属性 而差异的助战卡还会提供抗性加成，因为是4张卡。

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好比说属性加成的告竣条件是：助战卡总品级到达30。 本文来自进入日本网

各人可以选择8+8+7+7，手札是纷歧样的，好比鸣人就是风属性拘束手札 手札和铃铛可以通过杂货屋兑换(我就想问一句，且差异形态的卡片。 copyright 进入日本

而且各人可以看到差异的忍者和主角的拘束告竣度是纷歧样的 当拘束告竣度到达必然的要求后，可是进级需要耗损的质料除了铃铛外，跟该忍者属性一样，每个忍者可以插4张助战卡，鸣人卡和绝大大都忍者的拘束告竣度都很高 2.每张卡片只能插1个忍者，将拥有该忍者卡片(A)，本期的攻略就先说这么多，惋惜佐助君临时没有 好啦，还可以通过插上一些特定的卡，忍者(B)会按照卡片(A)的品级及AB的拘束环境，总拘束告竣度到360%，晋升较少)。 内容来自进入日本

详细卡片品级参考第一点，让该忍者得到拘束技术，获得属性的晋升。 本文来自进入日本网

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