当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 每日看点：火影ol147通关打法 火线精英街头竞速

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每日看点：火影ol147通关打法 火线精英街头竞速

时间:2017-08-12 14:02来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文《火影忍者OL》助战忍者的选择介绍：名词解释： 总助战等级：是指上场助战的4个助战忍者的助战等级相加，并不是指所有87个助战忍者的助战等级相加。 PS：总助战等级达到一定程度时，可以额外增加属性抗性，增加抗性的种类和助战忍者的属性一致，每个忍者最多提供3点抗性 总羁绊达成度：就是指上场助战卡羁绊度总和，当满足一定条件时，可以增加额外。。。

　　

每日看点火影ol147通关打法 火线精英街头竞速

今天给大家带来的内容有：生死狙击M60拦路虎来袭 M60拦路虎的具体评测；火影忍者ol忍考147土主阵容通关打法；火线精英酷跑新地图街头竞速近点总结；攻城掠地初探轩辕剑另附攻略

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