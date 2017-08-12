当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 每日看点：火影ol147通关打法 火线精英街头竞速

每日看点：火影ol147通关打法 火线精英街头竞速

时间: 2017-08-12 14:02 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：名词解释： 总助战等级：是指上场助战的4个助战忍者的助战等级相加，并不是指所有87个助战忍者的助战等级相加。 PS：总助战等级达到一定程度时，可以额外增加属性抗性，增加抗性的种类和助战忍者的属性一致，每个忍者最多提供3点抗性 总羁绊达成度：就是指上场助战卡羁绊度总和，当满足一定条件时，可以增加额外。。。

每日看点：火影ol147通关打法 火线精英街头竞速

今天给大家带来的内容有：生死狙击M60拦路虎来袭 M60拦路虎的具体评测；火影忍者ol忍考147土主阵容通关打法；火线精英酷跑新地图街头竞速近点总结；攻城掠地初探轩辕剑另附攻略

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推荐一：生死狙击

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个人经验：最新卓越级机枪——M60拦路虎，战斗中可趴地架设，大幅提升稳定性和精准度。

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推荐理由：解析M60拦路虎的具体评测。 内容来自进入日本

推荐二：火影忍者ol 进入日本，www.wokou.net.cn

推荐文章：火影忍者ol忍考147土主阵容通关打法

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个人经验：忍考一直是玩家们不喜欢去打的关卡，因为很费脑筋。而其中有些关卡简直就是难上加难。147就算一个。本文结合自己的忍者以及网上的打法操作总结出自己的一套阵容通关该关卡。

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推荐理由：为土主玩家通关忍考147提供阵容。

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推荐三：火线精英

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个人经验：这个捷径可以省去不少时间，比较实用 进入日本，www.wokou.net.cn

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推荐理由：给玩家分享跳跃技巧 本文来自进入日本网

推荐四：攻城掠地

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个人经验：八强是3天内收集1000陨铁打磨，打磨成功后，另送240陨铁; 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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推荐理由：为玩家带来轩辕剑活动心得。 内容来自进入日本

神印王座

少年群侠传

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盗墓笔记 火影忍者ol

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