当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 火影忍者ol助战玩法详解 万金油忍者推荐

在火影忍者Ol最新一次的更新中，官方公布了一个新的玩法系统“忍者助战”，在昨天小编已经和大家分享过其他玩家抢先体验的心得，那么今天就来为大家仔细介绍一下这个新系统以及该怎么玩，还望各位想要了解新玩法的不要错过!
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系统详解：
官方介绍：
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名词解释：
总助战等级：是指上场助战的4个助战忍者的助战等级相加，并不是指所有87个助战忍者的助战等级相加。
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PS：总助战等级达到一定程度时，可以额外增加属性抗性，增加抗性的种类和助战忍者的属性一致，每个忍者最多提供3点抗性
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总羁绊达成度：就是指上场助战卡羁绊度总和，当满足一定条件时，可以增加额外属性。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
强化：顾名思义，就是提升助战忍者的助战等级
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PS：消耗所需要的材料就可以提升助战等级，等级越高，属性加的越多，每个助战忍者所增加的属性都是固定的。材料可以通过杂货屋，充值活动获得以及限购获得。
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助战忍者选择推荐： 本文来自进入日本网
这次直接更新了87个助战忍者，该优先提升哪个不少人肯定是云里雾里，银桑觉得目前游戏中1号位的战力是最重要的，优先提升1号位的助战等级是最优先该考虑的。由于每个玩家使用的阵容不同，，对于平民来说比较好的搭配方法就是寻找4个助战忍者，可以同时满足自己不同阵容的1号位羁绊同时都达到360% copyright 进入日本
举个比较常用的例子：
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猿飞日斩[秽土转生]的羁绊忍者 copyright 进入日本
小南[神之天使]的羁绊忍者 内容来自进入日本
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秽土三代和天使小南是很多普通玩家必备的忍者，一套是用来单打的，另一套是用来组织战的，如果这两个忍者共用助战忍者的话，无疑可以节省很多材料和时间。从秽土三代和天使小南的助战忍者看，同时能够满足这两个忍者羁绊度都达到360%的：
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鸣人、自来也、大蛇丸+随便选一个共同羁绊在50%以上的忍者即可(考虑到泛用性，纲手其实是个不错的选择) copyright 进入日本
这样的搭配就可以完全满足秽土三代或者是天使小南的1号位需求，当1号位助战等级全9的时候或者低级材料多余的时候，再考虑其他的位置需求，再1号位没全满之前，其他位置可以先随便搭配。 本文来自进入日本网
这只是一个助战忍者选择思路的分享，具体实际该怎么选择，需要根据玩家自己使用的阵容来筛选 进入日本，www.wokou.net.cn
银桑自己另外整理了一个比较万金油的助战忍者选择供大家参考：鸣人、纲手、井野、奇拉比 内容来自进入日本
这个组合配合须佐鼬，四代雷影，老紫，须佐佐助，秽土三代，五尾，暴走鸣妈这些比较主流的1号位忍者都可以满足总羁绊度在360以上 本文来自进入日本网
以上就是对最新更新的新系统忍者助战的全部介绍已经忍者推荐了，希望对各位有所帮助，当然有更好的忍者选择建议也可以在下方评论区提出来喔~
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