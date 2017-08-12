当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 火影忍者ol忍者羁绊激活 助战系统开启

火影忍者ol忍者羁绊激活 助战系统开启

时间: 2017-08-12 13:34 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：SNK中国《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会定档5月92017-4-28 10:25:30 作者:李程 来源:官方 [导读]今日，SNK中国运营本部宣布，“《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会”将于北京时间5月9日14:00在北京举行。发布会以“格斗不死 青春。。。

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火影忍者ol忍者羁绊激活 助战系统开启： 日本最新动态-www.wokou.net.cn

火影中各个人物间的羁绊一直是贯穿主线的内容，各忍者间有着对手、兄弟、伴侣、师徒等等不同的关系。很多小伙伴一直期待着这些互相羁绊的角色能有一种互动。于是，这周，助战系统开启啦!未上阵忍者可以给上阵忍者助战提升属性，互相存在的羁绊越多，助战的效果越强!

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忍者助战 本文来自进入日本网

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在提升按钮中，新开启了一个功能，，助战!

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在这里，你可以提升某些忍者的各项属性，还能强化其五行抗性!

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那么具体要怎样操作，小伙伴们一同看看吧。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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进入助战界面后，我们可以看见左侧有一栏助战目标列表，右侧有当前目标助战忍者，增加的属性，和助战卡列表。

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在左侧列表内选择一个我们要助战的忍者，在右侧选择助战卡，就可以给他增加属性了!每个忍者最多可以装备4张助战卡。助战卡和助战目标之间存在不同的羁绊关系，羁绊比较深则可以有超过100%的羁绊度。 本文来自进入日本网

助战卡的激活形式与家园忍者类似。你手上的各个忍者，可以同步激活相应的助战卡。与家园所不同的是，不同形态忍者可能可以激活不止一张助战卡。比如纲手的三忍形态和五影形态。

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下面带小伙伴们详细了解一下助战系统属性加成的方式。 copyright 进入日本

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每一张助战卡初始等级为1级，我们可以强化这张卡。每提升一级都会解锁新的助战属性，最高可升至9级。 内容来自进入日本

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助战卡升级需要新材料铃铛和羁绊手札。铃铛分为绿色的铃铛，蓝色的一对铃铛，紫色的一串铃铛，手札也分为几种不同的等级。随着助战卡等级的提高需要的材料也更为高级。

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这些材料都是在杂货屋兑换获得的哦~

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4张卡增益的属性都会加成到助战目标身上。同时，根据助战卡与助战目标的羁绊达成度，还可以额外增加属性。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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就和每个忍者都有不同属性一样，助战卡也有属性，这些属性也可以在助战时提供一定增益。

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比如现在秽土三代身上装备的4张助战卡属性分别是两个水和两个风，那么三代就会获得风水属性抗性。助战等级达标后，最高可提高6点风抗和6点水抗。 本文来自进入日本网

要知道，游戏中的属性抗性是非常难以提升的哦!

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下面，要介绍一个助战系统中，体现羁绊最明显的一项内容了。羁绊组合技! 日本最新动态-www.wokou.net.cn

顾名思义，组合技，是个技能，不止是增加属性了哦。 进入日本，www.wokou.net.cn

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在助战系统中，有一些忍者，会拥有羁绊组合技。符合了激活条件，就相当于多了一个技能了哦! 内容来自进入日本

比如上图贴出的四紫炎阵，这是三忍大蛇丸的羁绊组合技。全阵营60%抗性防御的结界。是不是所有人都变肉了非常多呢。

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当然，具体有哪些忍者拥有羁绊组合技，又需要怎样的助战卡设置才能激活技能，这就需要小伙伴们自行研究了!

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看看6个技能的大蛇丸吧，厉害不厉害!

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再来看看双奥义六技能的暗部鼬!

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还有其他一些忍者的羁绊技能，这里给小伙伴们留个悬念，就不都爆料出来了哦~

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最后，小伙伴们猜猜这是谁的羁绊组合技呢? 进入日本网（www.wokou.net.cn）

竞技场和巅峰赛 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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每周的竞技场试用忍者小伙伴们应该都很期待吧。这些都是在一系列忍者中随机产生的哦! copyright 进入日本

而从本周开始，将有更多的忍者加入到这个随机的范围。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

本周更新后新加入竞技场试用的忍者有： 日本最新动态-www.wokou.net.cn

山椒鱼半藏[秽土转生]、千手扉间[秽土转生]、宇智波止水[别天神]、猿飞日斩[秽土转生]、玖辛奈[血红辣椒]、由木人[秽土转生]、矢仓[秽土转生]、老紫[秽土转生]、小南[神之天使]、阿斯玛[秽土转生]、蝎[秽土转生]、再不斩[秽土转生]、通草野饵人[秽土转生]、无梨甚八[秽土转生]、栗霰串丸[秽土转生]、鬼灯满月[秽土转生]、林檎雨由利[秽土转生]、绝、手鞠[泳装]、大蛇丸[晓]、卡卡西[暗部]、宇智波鼬[暗部]、西瓜山河豚鬼[秽土转生]、西瓜山河豚鬼[鲛肌]、玖辛奈、特洛伊、帕库拉、鹿丸[忍界大战]、李[景门]、木叶丸[疾风传]、天天[旗袍]。

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从此以后，上面的这些忍者，小伙伴们也有机会在竞技场中试用了呢。 进入日本，www.wokou.net.cn

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同时，巅峰赛中将新加入一批忍者。 copyright 进入日本

6分忍者： copyright 进入日本

宇智波止水[别天神]、玖辛奈[血红辣椒]、小南[神之天使]、猿飞日斩[秽土转生]、千手扉间[秽土转生]、由木人[秽土转生]、矢仓[秽土转生]、老紫[秽土转生] copyright 进入日本

4分忍者： 本文来自进入日本网

大蛇丸[晓]、西瓜山河豚鬼[鲛肌]、山椒鱼半藏[秽土转生]、手鞠[泳装]、宇智波鼬[暗部]、凯[景门]、大蛇丸[青年]、自来也[青年]、纲手[青年]、蝎[秽土转生] 本文来自进入日本网

2分忍者： copyright 进入日本

李[景门]、卡卡西[暗部]、木叶丸[疾风传] copyright 进入日本

1分忍者：

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鹿丸[忍界大战]、花火

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相信有了这么多新忍者的加入，小伙伴们就能搭配出更出色的阵容了哦!祝大家巅峰赛好运，取得好成绩! 日本最新动态-www.wokou.net.cn

ps：一切以游戏内最终版本为准，爆料信息非最终游戏版本内容

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最后祝大家游戏玩的开心! 进入日本，www.wokou.net.cn

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