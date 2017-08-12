当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 《火影忍者OL》助战忍者的选择

《火影忍者OL》助战忍者的选择

时间: 2017-08-12 14:00 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：《火影忍者OL》助战系统怎么玩?《火影忍者OL》助战系统功能介绍。 本期佐助君给大家带来第一手的助战玩法详解! 首先佐助君做一个比较通俗的解释 当玩家拥有某个忍者(A)后，将拥有该忍者卡片(A)，将该忍者卡片(A)插在某个上阵忍者(B)身上，忍者(B)会根据卡片(A)的等级及AB的羁绊情况，得到属。。。

名词解释：

总助战等级：是指上场助战的4个助战忍者的助战等级相加，并不是指所有87个助战忍者的助战等级相加。

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PS：总助战等级达到一定程度时，可以额外增加属性抗性，增加抗性的种类和助战忍者的属性一致，每个忍者最多提供3点抗性

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总羁绊达成度：就是指上场助战卡羁绊度总和，当满足一定条件时，可以增加额外属性。 本文来自进入日本网

强化：顾名思义，就是提升助战忍者的助战等级 copyright 进入日本

PS：消耗所需要的材料就可以提升助战等级，等级越高，属性加的越多，每个助战忍者所增加的属性都是固定的。材料可以通过杂货屋，充值活动获得以及限购获得。 本文来自进入日本网

这次直接更新了87个助战忍者，该优先提升哪个不少人肯定是云里雾里，银桑觉得目前游戏中1号位的战力是最重要的，优先提升1号位的助战等级是最优先该考虑的。由于每个玩家使用的阵容不同，对于平民来说比较好的搭配方法就是寻找4个助战忍者，可以同时满足自己不同阵容的1号位羁绊同时都达到360% 进入日本，www.wokou.net.cn

秽土三代和天使小南是很多普通玩家必备的忍者，一套是用来单打的，另一套是用来组织战的，如果这两个忍者共用助战忍者的话，无疑可以节省很多材料和时间。从秽土三代和天使小南的助战忍者看，同时能够满足这两个忍者羁绊度都达到360%的： 日本最新动态-www.wokou.net.cn

鸣人、自来也、大蛇丸+随便选一个共同羁绊在50%以上的忍者即可(考虑到泛用性，纲手其实是个不错的选择) copyright 进入日本

这样的搭配就可以完全满足秽土三代或者是天使小南的1号位需求，当1号位助战等级全9的时候或者低级材料多余的时候，再考虑其他的位置需求，再1号位没全满之前，其他位置可以先随便搭配。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这只是一个助战忍者选择思路的分享，具体实际该怎么选择，需要根据玩家自己使用的阵容来筛选

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银桑自己另外整理了一个比较万金油的助战忍者选择供大家参考：鸣人、纲手、井野、奇拉比

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这个组合配合须佐鼬，，四代雷影，老紫，须佐佐助，秽土三代，五尾，暴走鸣妈这些比较主流的1号位忍者都可以满足总羁绊度在360以上

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