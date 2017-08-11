当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> SNK中国《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会定档5月9

SNK中国《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会定档5月9

时间: 2017-08-11 11:00 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：《火影忍者OL》雷遁铠甲改版后风主忍考208攻略 2017-07-19 17:40 来源：其他 作者：佚名 责任编辑：zhouhao 208现在简直太不要脸了好吗，兜这货绝**是开了挂的，雷影也是烦得要命，原来的攻略都不能用了。 今天9w战力用人海战术刚过208，阵容发出来分享一下： 首先是站位：。。。

SNK中国《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会定档5月9 2017-4-28 10:25:30 作者:李程 来源:官方

[导读]今日，SNK中国运营本部宣布，“《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会”将于北京时间5月9日14:00在北京举行。发布会以“格斗不死 青春再燃”为主题，内容围绕“拳皇系列经典IP品牌战略以及新品、合作信息发布”展开，在公布《拳皇世界》手游、《拳皇命运》动画、《拳皇14》格斗游戏等新作最新消息的同时，表达SNK多年来专注于游戏制作态度，并揭示未来SNK发展的重要方向。.. 日本最新动态-www.wokou.net.cn

【游久网4月28日消息】今日，SNK中国运营本部宣布，“《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会”将于北京时间5月9日14:00在北京举行。发布会以“格斗不死 青春再燃”为主题，内容围绕“拳皇系列经典IP品牌战略以及新品、合作信息发布”展开，在公布《拳皇世界》手游、《拳皇命运》动画、《拳皇14》格斗游戏等新作最新消息的同时，表达SNK多年来专注于游戏制作态度，并揭示未来SNK发展的重要方向。

进入日本，www.wokou.net.cn

点击进入：新闻频道

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会定档5月9日

内容来自进入日本

值得一提的是，由株式会社SNK社长外山 公一、株式会社SNK游戏事业本部副本部长小田 泰之等人组成的“SNK高管团队”将亲临发布会现场并登台演讲。同时，本次发布会是SNK“拳皇”系列游戏近年来第一次以整体面貌对外呈现，也是SNK成立以来，第一次把公司战略以及新品发布地点设定在中国北京。

内容来自进入日本

内容：新品重点信息集中发布

内容来自进入日本

23年来，“拳皇”从汇聚人气角色的大乱斗作品到独特风格的格斗游戏风向标之作，SNK与亿万拳皇粉丝共同见证了一个颇具传奇色彩的游戏系列的诞生。 进入日本，www.wokou.net.cn

2016年8月，系列最新作品《拳皇14》首度登上新世代主机PS4，并完成了拳皇系列作品的3D化进化。作为系列承上启下的重要作品，《拳皇14》的重要消息将由SNK游戏事业本部副本部长、拳皇系列统括制作人——小田泰之先生在本次发布会上公布。

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

“拳皇”系列的第十四部正统格斗系列作品《拳皇14》相关资料

本文来自进入日本网

于2017年初发布的，SNK集团原厂制作大型3D动作MMORPG手游《拳皇世界》，是“拳皇”系列首部移动端MMORPG作品。本次发布会，将由SNK中国运营本部本部长来为广大拳皇粉丝对该游戏进行整体介绍并发布重要消息。

copyright 进入日本

大型3D动作MMORPG手游《拳皇世界》相关资料 本文来自进入日本网

2017年，由SNK中国发布了一则令拳皇粉丝为之振奋的消息：正版拳皇系列长篇动画片《拳皇命运》将于2017年夏上映，这部大型3D热血格斗动画季播剧的创作背景、画面、配音、上映平台等相关信息也将在本次发布会上公布。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

大型3D热血格斗动画季播剧《拳皇命运》相关资料

本文来自进入日本网

概念：拳皇系列IP战略以及合作发布 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2016年12月1日， SNK Playmore公司名称正式变更为：株式会社SNK，新名称SNK沿袭原公司理念：The Future Is Now（未来就是现在）。此次更名，强调回归原点，以提供游戏作为公司的根本。 本文来自进入日本网

在本次发布会上，将由SNK中国副社长进行主题为“拳皇的过去、现在和未来”的演讲，全方位阐述拳皇系列在游戏、动漫、影视、衍生品等领域的布局以及未来十年的展望。

copyright 进入日本

本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

拳皇的过去、现在和未来 进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

拳皇系列布局概念图 内容来自进入日本

符号：23年情怀满载 格斗大会邀请函蓄势待发

copyright 进入日本

当命运的齿轮再次转动，格斗之门将再次开启。满载23年情怀的发布会信封邀请函将送至你手中。拳皇！铭刻于记忆深处的一个符号，一个信仰，一代青春，被再次唤醒！一代格斗家汇聚一堂，蓄势待发，用行动去诠释：格斗不死，青春再燃！ 内容来自进入日本

copyright 进入日本

内容来自进入日本

发布会邀请实物照片

进入日本网（www.wokou.net.cn）

坐标：都市CBD 国际化视觉呈现 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一直以来，SNK都将“国际化”定位为旗下产品的核心要素之一。本次发布会的地址选定了位于北京CBD中央商务区的5星级酒店——北京柏悦酒店。超豪华的场地为团队提供了充分的施展空间，也将SNK近期产品“自由都市冒险”主题展现的淋漓尽致。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

北京柏悦酒店外景资料图（图片源自网络） 内容来自进入日本

《THE KING OF FIGHTERS》联合发布会，将会是行业内的一场拳皇IP盛典，也将是网络游戏迈向全面娱乐化的一次重要里程碑。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

无论年龄几何，无论身处何地，拳皇格斗精神将永存，正如本次发布会主题——格斗不死，青春再燃！5月9日，，你我共同见证。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

关于SNK： 内容来自进入日本

SNK，一家总部位于日本大阪的游戏公司。公司主营业务为家用主机、PC、移动端等多个平台游戏研发，旗下IP经营管理以及游戏事业衍生等内容。公司理念为“The Future Is Now.（未来即现在）”，希望能够创造让全世界都能感受到的富有魅力的游戏。SNK拥有拳皇系列、侍魂系列、合金弹头系列等知名游戏IP，曾给玩家提供无限的游戏快乐，至今依然被世界各地的粉丝所厚爱。未来，SNK将传承公司前辈们的制作理念，秉持开拓精神，继续核心游戏研发，为大家带来更高层次的娱乐体验。

本文来自进入日本网

关于SNK中国：

进入日本网（www.wokou.net.cn）

SNK中国成立于2015年，是株式会社SNK在中国成立的子公司。SNK中国主营SNK游戏产品在中国的发行以及IP授权业务以及包括影视剧、游戏、动漫、小说、周边衍生品等领域广泛合作。目前，SNK集团开发大型3D动作MMORPG手游《拳皇世界》、正版大型3D热血格斗动画季播剧《拳皇命运》，均已开启官网预约，并将于2017年内与大家见面。未来，SNK中国将在泛娱乐领域全面焕发SNK众多经典IP，提供更符合中国用户需求的娱乐内容。 本文来自进入日本网

关于《拳皇14》： 本文来自进入日本网

《拳皇14》是由SNK 公司开发，继承了拳皇血液的正统系列续作。游戏不仅保留了系列传统的“3人组队对战”系统，还将原始的2D画面进化为全新3D，延续了KOF系列血统，实现了次时代进化的《KOF 14》。系列历代人气角色系数登场，最多达50角色，生动刻画并补齐了拳皇剧情的完整性。另外，还导入了全新的联网“派对对战”功能，并实现了稳定的60帧，格斗体验非常流畅。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

关于《拳皇世界》： 进入日本，www.wokou.net.cn

《拳皇世界》是SNK集团原厂制作大型3D动作MMORPG手游，英文原名THE KING OF FIGHTERS: WORLD。游戏采用全3D引擎制作，除了拥有3D全景画面表现外，还将有KOF史上最全的格斗家演出以及KOF系列经典剧情补完，揭开KOF历代诸多剧情谜团。《拳皇世界》会将玩法重心由“华丽格斗”转向“3D全景自由都市”，在保留系列格斗手感的同时，为玩家营造一个属于KOF的大世界。

进入日本，www.wokou.net.cn

关于《拳皇命运》动画：

日本最新动态-www.wokou.net.cn

《拳皇命运》是一部大型3D热血格斗动画季播剧，英文原名THE KING OF FIGHTERS: DESTINY，预计2017年夏季上映。该动画是SNK旗下“拳皇”系列首部大型3D动画作品，由龙族创意工作室（上海绝厉文化传媒有限公司）制作，本作由中日近百位声优联合献声，并将以中日语双版本的形式上映。《拳皇命运》剧情将从饿狼队大闹Howard Global Trade开始，逐渐拉开拳皇系列故事的序幕，草薙京、不知火舞、特瑞、坂崎良等35位经典角色将悉数亮相。 copyright 进入日本

【游久网（uuu9.com）责任编辑:李程】

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

查看的相关新闻 内容来自进入日本

没有相关新闻 进入日本网（www.wokou.net.cn）

网友评论

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。