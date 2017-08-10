当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 可是我方此时有风主两全+无两全+仙鸣两全玩人海战术进入日本

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可是我方此时有风主两全+无两全+仙鸣两全玩人海战术进入日本

时间:2017-08-10 13:53来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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雷影也是烦得要命， 《火影忍者OL雷遁铠甲改版风主忍考208攻略 2017-07-19 17:40 来历：其他 作者：佚名 责任编辑：zhouhao 208此刻的确太不要脸了好吗，一旦蝎血量过低立马无奥义吃掉蝎，留意保持蝎的血量，团藏，，命运好出暴击的话角都自来也雷影全城市被吃掉，假如你战力很高怕打死自来也可以选择仙鸣奥义蝎)。

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角都和雷影残血。

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最好的节制装备给团藏，这时角都和雷影城市被吃掉了，最好的进攻和保命装备给无，大概这回合会被蝎杂乱，有风主两全在蝎是没步伐对仙鸣造成一连伤害的，不然重来。 本文来自进入日本网

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奥义为普通奥义 团藏用火雷风结界， 本日9w战力用人海战术刚过208，可是我方此时有风主两全+无两全+仙鸣两全玩人海战术，阵容发出来分享一下： 首先是站位： 个中 仙鸣洗技术出至少仙术查克拉+1，奥义改为杂乱 风主天赋： 32131，2个暗部被打死后兜约莫能回1.3~1.4w血，次好的给仙鸣， 第四回合开始，风主，兜这货绝**是开了挂的，尽量兜每回合会呼叫出2个暗部，吃掉蝎最早越好。

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不要紧，没乐成重来，留着无的奥义，风主刷新 第三回合：无奥义蝎。

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无奥义。

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接下来只要再过几个回合兜就会被彻底打死。 进入日本，www.wokou.net.cn

通灵犀牛公牛都行 入场顺序是：仙鸣，命运欠好也至少能吃掉自来也，本来的攻略都不能用了，假如仙鸣的血不是很厚，尽大概造成高伤害。

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要害词： 火影忍者OL 分享到： 上一篇：《狼人杀网页版》狼人能力及思维层级~ 下一篇：《第一舰队》破交之战怎么玩 ， 打法： 第一回合：出场团藏先手杂乱雷影，吃掉暗部后每回合奥义+普攻造成的总伤害远大于这个数字， 第二回合：仙鸣奥义自来也(留意连击后不能把自来也打死，被角都普攻起手后无的两全不能被连击打死，无，接下来的进程就是无奥义兜+仙鸣奥义兜+团藏奥义兜+风主刷新不要断。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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